El Real Madrid se prepara para disputar uno de sus partidos más importantes en LaLiga, cuando visite al Atlético de Madrid, en un esperado derbi entre los dos grandes equipos.

A menudo, partidos como este determinan el rumbo de la temporada, pues no se trata solo de tres puntos, sino de un enfrentamiento contra un rival directo, que o bien confirma la validez del trabajo realizado hasta ahora o bien genera serias dudas.

El diario "As" señaló que el logro más importante que ha conseguido José Mourinho desde su regreso al Real Madrid es haber unido al equipo. Todos trabajan en una misma dirección, algo que fue una de las mayores debilidades de la temporada pasada, y a partir de esa unión el técnico busca resolver lo que denominó con inteligencia las "soluciones fáciles".

Este asunto de las "soluciones fáciles" estuvo a punto de costarles puntos valiosos ante el Inter de Milán y el Elche, y en cierta medida también ante el Rayo Vallecano.

La ciudad de Valdebebas será escenario estos días de un intenso debate interno, en el marco de los preparativos para el partido contra el Atlético de Madrid, donde Mourinho se centrará especialmente en la necesidad de mantener el control de los partidos cuyos resultados parecen resueltos, como ocurrió ante el Inter de Milán y el Elche.

Es evidente que el técnico no quedó satisfecho con el rendimiento del equipo en la segunda parte en el estadio Martínez Valero, aunque también está contento con el espíritu de sus jugadores al afrontar aquel partido. Sin embargo, existe un reconocimiento interno de que hay aspectos que necesitan ser corregidos.

Mourinho lo explicó de esta manera en la rueda de prensa posterior a la agónica victoria ante el Elche: "El problema está claro. Partidos que parecen resueltos pero no lo están. Tenemos tres, cuatro o cinco ocasiones para sentenciarlos, pero no las aprovechamos. Luego parece que pasamos de la sensación de comodidad a perder el control del partido. Bien, no encajamos, pero el partido se acabó. No sé si es la palabra adecuada, pero es algo parecido a la relajación".

Y Mourinho declaró: "Prefiero controlar los partidos, y no me gusta ceder nada. No se trata de encajar goles, sino de no ceder el control de los partidos. A veces podemos encajar un gol fuera de contexto, pero, más allá de eso, ante el Elche perdimos el control del partido".

La tensión está garantizada en el derbi de Madrid

No hay apenas riesgo de que eso se repita en el partido del domingo en el estadio Wanda Metropolitano, donde la tensión está garantizada del primer al último minuto, pero es una advertencia que el técnico quiere dejar clara de cara al futuro.

Mourinho ha logrado en tiempo récord revertir la tendencia a la baja que sufrió el equipo durante las dos últimas temporadas, y ha creado un equipo cohesionado. Sus mensajes han tenido un amplio eco tanto a nivel colectivo como individual, y así lo demuestran las palabras de todos los jugadores que han elogiado su trabajo.

Diomandé no ha mostrado ninguna señal de descontento durante este periodo de transformación bajo la dirección del técnico, Bellingham ofrece su mejor nivel futbolístico, Vinicius está más comprometido que nunca con el trabajo colectivo sobre el terreno de juego, Güler ha alcanzado la cima de su nivel, Ceballos rinde a buen nivel y Huijsen ha recuperado su sitio.

Mourinho goza de credibilidad ante sus jugadores y, ahora, corregir esa situación que él mismo describió como "relajación" es una prioridad para él.