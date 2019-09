Adrián San Miguel en DAZN: "Literalmente dormí con la Supercopa de Europa"

El portero español analiza en DAZN cómo han sido sus primeros meses en Anfield Road.

La quinta jornada de la Premier League llega DAZN, el servicio global de streaming de deporte en directo y bajo demanda. Con motivo de esta particular “vuelta al cole”, Adrián San Miguel, el portero e ídolo de la afición del , ha concedido una entrevista a la plataforma donde comparte algunos de sus secretos sobre la ya legendaria final de la frente al .

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El sevillano ha confesado que la Supercopa de Europa: “Durmió conmigo, literalmente durmió conmigo”. San Miguel ha explicado sobre este peculiar hecho que: “Para que se la llevase alguien de seguridad y la guardara en la caja pues me la llevé yo. Además fue bonito, esa misma noche mi hermano y unos amigos que se desplazaron hasta Estambul vinieron al hotel a felicitarme y bueno, imagínate con la Copa en nuestra habitación nos sacamos un book de fotos”.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

¿Qué dice esa toalla? ¿Por qué es especial?

Es una toalla que tiene su historia. Es bastante emotiva porque es un regalo de la familia, que me hacen todas las temporadas. La personalizan con mi nombre y con una foto, suele ser la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila, una hermandad de la que soy hermano y mi familia es bastante devota. También una foto de la familia y normalmente una frase motivadora. La de este año es “la humildad te hace grande” y la verdad es que viene al dedillo con todo lo que ha pasado. Ha sido un verano un poco extraño el mío, pero al final, seguir siendo quien era me ha llevado a llegar a este momento de tanta felicidad.

¿Dónde durmió la copa la noche de la Supercopa la noche que la ganasteis?

"Durmió conmigo, literalmente durmió conmigo. Fue gracioso, estábamos cenando después del partido, ya era tarde, el partido se hizo largo, hubo penaltis… Yo tuve un montón de entrevistas como podrás imaginar. Llegamos al hotel y estábamos cenando ahí algo. Estaba en la mesa, con los chicos ahí sentados, entre ellos estaba Mili, Henderson, y estábamos hablando, bueno vamos a la cama y la Copa estaba justo encima de la mesa. Yo la miraba y pensaba, qué bonita es. La primera que consigo aquí, he sido partícipe principal en ella… Mili me dijo, “Adrián, llévatela a la habitación, duerme con ella”. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí, claro, llévatela, alguien se la tiene llevar. Para que se la llevase alguien de seguridad y la guardara en la caja pues me la llevé yo. Además fue bonito, esa misma noche mi hermano y unos amigos que se desplazaron hasta Estambul vinieron al hotel a felicitarme y bueno, imagínate con la Copa en nuestra habitación nos sacamos un book de fotos tanto ellos como yo. La pusimos en una silla, le pusimos la bandera de alrededor y a dormir".

¿Estás preparado para volver al banquillo cuando vuelva Alisson?

"No es mi pensamiento ahora mismo. Lo que tenga que pasar, pasará. Obviamente ahora es mi oportunidad, tengo que demostrar no solo a mí mismo y al mister y a la afición que yo puedo ayudar al Liverpool tal cual como Alisson. Sé que él lo ha estado haciendo muy bien estas temporadas atrás. La temporada pasada fue el mejor portero, el menos goleado, también con la Selección consiguió grandes cosas. Va a ser una competencia fuerte y sana. Yo vine para esto al club, vine para afrontar este reto tan importante en mi carrera deportiva y lo que tenga que pasar, pasará. No me hace cambiar mi pensamiento ahora mismo".

¿Está Salah para compararse con Messi ahora mismo?

"Está a un grandísimo nivel. No te diría si en comparación con él, pero a un nivel muy, muy alto. Obviamente él lo está mostrando en estas temporadas atrás. Messi es uno de los mejores del mundo y lo lleva manteniendo mucho tiempo. Mo está a un grandísimo nivel y así lo está haciendo ver cada partido que juega".

¿Qué te parece la afición inglesa comparada con la española?

"Son aficiones parecidas, aguerridas. He estado en dos clubes ingleses, en el West Hamque tiene una afición espectacular y ahora en el Liverpool que es una de las mejores aficiones y de los mejores estadios, no en Europa sino a nivel mundial, Anfield. Cada equipo que viene lo sufre y ahora lo estoy viviendo en primera persona, ayudando al club".

El Liverpool - Newcastle abrirá la jornada el sábado (13:30 h). Tras este encuentro, el recibirá al Leicester (16:00 h) y el buscará los tres puntos en su visita al Norwich (18:30 h).

El artículo sigue a continuación

En la jornada del domingo se podrá disfrutar del Bournemouth - (15:00 h) y del - (17:30 h). Los hornets reciben a los londinenses con Quique Sánchez Flores estrenándose en el banquillo en sustitución de Javi Gracia. Por último, el - del lunes (21:00 h) echará el cierre a la quinta jornada de la liga inglesa.

Los partidos de la cuarta jornada de la Premier League que se podrán disfrutar en DAZN:

Liverpool - Newcastle - Sábado 14 de septiembre (13:30 h)

Manchester United - Leicester - Sábado 14 de septiembre (16:00 h)

Norwich - Manchester City - Sábado 14 de septiembre (18:30 h)

- - Sábado 14 de septiembre (23:00 h en diferido)

- - Sábado 14 de septiembre (23:00 h en diferido)

- Sábado 14 de septiembre (23:00 h en diferido)

- Chelsea - Sábado 14 de septiembre (23:00 h en diferido)

Bournemouth - - Domingo 15 de septiembre (15:00 h)

Watford - Arsenal - Domingo 15 de septiembre (17:30 h)

Aston Villa - West Ham - Lunes 16 de septiembre (21:00 h)

Los amantes del fútbol podrán disfrutar de todos los partidos de la Premier League bajo demanda en DAZN durante 7 días tras su disputa. Además, en la plataforma se pueden seguir el mejor fútbol internacional con: los próximos amistosos de la selección brasileña frente a y Perú, la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana, , J1 League y EFL Championship, entre muchas otras competiciones.