Adrian Blake podría reportar millones al FC Utrecht con un buen traspaso

Adrian Blake podría dejar el FC Utrecht para fichar por el Burnley, el Celtic o el Wolverhampton Wanderers, según el periodista Amar Mehta de Sky Sports.

El pasado invierno el club holandés rechazó su traspaso al Kasimpasa turco, pero ahora la situación ha cambiado.

El jugador, de 20 años, tiene contrato solo hasta 2025, así que Utrecht lo dejaría marchar por la oferta correcta.

El director técnico, Jordy Zuidam, busca unos 3 millones de euros. La temporada pasada fue principalmente suplente.

En total, ha jugado 63 partidos con el club, marcando nueve goles y dando cinco asistencias.

A primera vista, el Celtic, campeón de Escocia, parece el destino más atractivo, ya que Burnley y Wolves descendieron la temporada pasada de la Premier League inglesa.

En Inglaterra, Blake militó en el Watford, de donde Utrecht lo fichó tras solo tres partidos con el primer equipo.