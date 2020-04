¿Adiós Manchester City? Besiktas tienta a Claudio Bravo para sustituir a Loris Karius

El chileno apareció en el horizonte del equipo turco para ocupar el puesto del alemán. Eso sí, las Águilas también sondean a Joe Hart y John Ruddy.

El de apareció en las últimas horas como un posible destino para el otrora capitán de La Roja Claudio Bravo.

Y es que el arquero chileno no seguiría en el tras finalizar la campaña 2020-2021 de la Premier League. Lo anterior, debido a que el formado en finaliza contrato con los Citizens el 30 de junio y, de acuerdo a la prensa inglesa, el cuadro de Pep Guardiola optaría por su salida para potenciar el joven meta Zack Steffen, quien aparece como candidato a tomar su lugar tras volver de préstamo desde el Fortuna Düsseldorf de la .

Según el sitio inglés SportWitness, el equipo donde milita su compatriota Enzo Roco, está interensado en contar con el oriundo de Viluco para reemplazar al alemán Loris Karius, quien culmina su vínculo en el conjunto turco el próximo periodo estival.

Eso sí, no sería el único candidato pues "Besiktas también ha estado en contacto con Joe Hart de en los últimos meses", sostuvo el medio. También aparece como opción el guardameta del Wolverhampton Wanderers, John Ruddy.

De concretarse su llegada a las Águilas Negras, Bravo se transformaría en el tercer criollo en defender esa camiseta en los últimos años tras Gary Medel (2017-2019) y el mencionado ex . Cabe recordar que el ex también manejaría una oferta desde la MLS, precisamente del New York City, club que pertenece al mismo grupo empresarial de los Celestes llamado City Football Group.