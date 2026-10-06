La Liga Profesional Saudí Roshan tiene intención de llevar a cabo una modificación de fondo que podría cambiar la forma de la liga durante los próximos años.

La asamblea general de la Liga Saudí celebró una reunión con los clubes la tarde de este martes para debatir algunas modificaciones que podrían producirse durante el próximo periodo.

Según el diario saudí "Al-Riyadiah", la modificación más destacada que la asamblea general de la liga planteó a los clubes en la reunión de hoy es la del criterio de elección del presidente de la liga durante el próximo periodo.

El diario precisó que la asamblea general planteó a los clubes adoptar la competencia como criterio para elegir al presidente de la Liga Saudí durante el próximo periodo, en lugar del requisito anterior, que consiste en poseer una experiencia no inferior a 5 años.

Según el nuevo requisito, la Liga Saudí podría ser presidida por una persona que no posea mucha experiencia ni una larga trayectoria en la liga, bastando con el factor de la competencia, sin tener en cuenta la edad ni la experiencia previa.

La Liga Saudí está presidida actualmente por Omar Mughrabil, quien fue designado hace aproximadamente 3 años, concretamente en enero de 2024.

Cabe recordar que la Liga Saudí tiene una gran importancia en la organización del trabajo de los clubes en la liga Roshan, especialmente en lo relativo a sus comités, como el comité de captación, que controla en gran medida los fichajes de los clubes.