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El Manchester United ha aprobado oficialmente una profunda renovación de su cuerpo técnico para facilitar la llegada del equipo de confianza de Mauricio Pochettino. La decisión marca el inicio de una nueva etapa sin concesiones en Old Trafford: el club despeja el camino para los colaboradores del argentino tras su paso por la selección de Estados Unidos.

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Confirmadas importantes salidas del cuerpo técnico en Old Trafford

El Manchester United ha anunciado oficialmente la salida de cinco destacados miembros de su cuerpo técnico mientras el club inicia una nueva etapa. La decisión forma parte de una reorganización estratégica para hacer sitio al círculo de confianza de Pochettino, que ha acompañado a Manchester al exentrenador del Tottenham y del Chelsea tras su reciente paso por la selección de Estados Unidos. El técnico argentino llegó el miércoles a Carrington en un avión privado para ponerse manos a la obra, lo que señala un cambio inmediato en el funcionamiento diario del club.

El club reconoció la aportación de quienes se marchan en un comunicado oficial y les agradeció su trabajo durante un periodo de transición. «Queremos dar las gracias al grupo por su compromiso absoluto, dedicación y profesionalidad, y desearles a todos mucha suerte en el futuro», señaló el club.

Los colaboradores de Carrick siguen los pasos del exentrenador

La reestructuración también ha supuesto la salida de varias personas estrechamente vinculadas a la etapa de Michael Carrick, entre ellas Jonny Evans, que trabajó como ayudante suyo después de asumir el cargo junto al entrenador interino Darren Fletcher. El jugador de 38 años ganó tres títulos de la Premier League con el Manchester United en las temporadas 2008-09, 2010-11 y 2012-13 a las órdenes de Sir Alex Ferguson, antes de jugar en el West Bromwich Albion y el Leicester City.

Steve Holland también ha dejado su puesto tras solo 11 meses en el club. El exayudante de la selección de Inglaterra, que llegó al Manchester United en enero con una gran reputación, se marcha mientras Pochettino busca incorporar a sus propios especialistas tácticos . También ha salido Jonathan Woodgate, exdefensa del Newcastle United y del Real Madrid, que trabajó junto a Carrick tanto en Old Trafford como durante la etapa de este al frente del Middlesbrough.

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La reorganización alcanza a la cantera y a los entrenadores de porteros

Los cambios van más allá del cuerpo técnico del primer equipo y afectan a la estructura de formación del club a largo plazo. Travis Binnion, que había destacado como entrenador del equipo sub-21, ha dejado su puesto como técnico del primer equipo. Binnion llevaba cinco años en el Manchester United y había desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de jóvenes talentos.

Además, la llegada del equipo de Pochettino también ha afectado al departamento de porteros. Craig Mawson, exportero del Burnley que se incorporó al club durante la etapa de Ole Gunnar Solskjaer al frente del equipo, ha dejado oficialmente su puesto.

El Manchester United sufre cerca de la zona de descenso

El Manchester United ocupa actualmente el 18.º puesto de la Premier League, con solo ocho puntos en sus primeros 10 partidos y una única victoria en lo que va de temporada. Ahora prepara el esperado duelo del domingo contra el Liverpool en Anfield, con la intención de mejorar sus decepcionantes resultados en la liga.