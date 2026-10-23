adidas y Y-3 recuperan las legendarias botas Beast de 2006 para el Clásico

adidas Football y Y-3 han vuelto a unir fuerzas para recuperar uno de los diseños más celebrados de la historia de las botas de fútbol. Hoy, las marcas han presentado la colección limitada Y-3 Beast, que rescata el legendario gráfico «Beast», popularizado originalmente en 2006, y lo reinventa para una nueva generación de futbolistas.

La colección de edición limitada llega a los modelos de alto rendimiento de adidas, las Predator Elite y las F50 Elite, y fusiona la estética de alta costura de Yohji Yamamoto con la innovación futbolística más avanzada.

La colección celebra la rivalidad entre dos de las líneas más emblemáticas de adidas Football con dos propuestas visuales distintas. Las F50 Elite presentan un acabado azul eléctrico con detalles dinámicos inspirados en una bestia que reflejan la incesante búsqueda de velocidad y agilidad de este modelo.

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Por su parte, las Predator Elite lucen un llamativo acabado naranja con el gráfico de un feroz tigre, símbolo de potencia, precisión y control absoluto sobre el terreno de juego. Ambos modelos incorporan las últimas tecnologías de alto rendimiento de adidas, para que los futbolistas actuales puedan contar con tecnología de élite sin renunciar a un diseño de archivo de gran relevancia.

Como es habitual en adidas, la colección debutará oficialmente sobre el césped en uno de los partidos de mayor trascendencia del fútbol mundial. La colección Y-3 Beast será protagonista durante el Clásico, donde destacados futbolistas de adidas del FC Barcelona y el Real Madrid lucirán las botas en uno de los grandes escenarios de este deporte.

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Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Pedri, Raphinha, Marc Bernal y Pau Cubarsí llevarán las Predator Elite naranjas, mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodrygo, Brahim Díaz y Dean Huijsen calzarán las F50 Elite azul eléctrico.

El partido llevará al terreno de juego la emblemática rivalidad entre las Predator y las F50 y marcará un nuevo capítulo en la historia de los lanzamientos de edición limitada más codiciados de adidas Football.

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Compra la colección adidas Y-3 Beast

La nueva colección limitada adidas Y-3 Beast ya está disponible en tiendas seleccionadas y en la web de adidas.



