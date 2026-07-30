Adidas y Al-Nassr: una nueva camiseta que une la autenticidad de la identidad saudí y la ambición global

Adidas, junto al Al Nassr, ha presentado la equipación titular del equipo para la temporada 2026/2027 bajo el lema "Compartimos nuestra identidad con el mundo", como celebración del legado y la cultura saudíes y de las crecientes relaciones internacionales del club.

El diseño se inspira en los sellos postales, uno de los símbolos de comunicación e intercambio cultural más reconocidos del mundo, y reformula un lenguaje visual familiar a través de la identidad del Al Nassr. A lo largo de las generaciones, los sellos han llevado historias, tradiciones y cultura más allá de las fronteras. La equipación titular de la temporada 2026/2027 se inspira en ese legado y lo transforma en una expresión contemporánea de la identidad saudí.

Esta camiseta llega con el legendario color amarillo del Al Nassr al escenario mundial para reflejar a un club profundamente arraigado en su legado y con una conexión cada vez mayor con los aficionados de todo el mundo. Es un diseño que combina el orgullo local con la dimensión global para llevar el espíritu del club más allá de las fronteras de Riad.

A medida que el Al Nassr continúa ampliando su huella mundial, la equipación titular del Al Nassr se convierte en un símbolo de esa evolución, diseñada para conectar comunidades, celebrar la cultura y acercar a los aficionados al club en cualquier lugar.

Adidas

Diseñada para ofrecer rendimiento y comodidad, esta camiseta integra la tecnología AEROREADY de Adidas para ayudar a mantener el confort de jugadores y aficionados en cada momento del partido.

Por su parte, Bilal Fares, director general de Adidas para los Mercados Emergentes, declaró: "Los sellos postales siempre han llevado algo más que simples mensajes, pues transportan cultura, historias e identidad por todo el mundo. La equipación titular de esta temporada refleja esa misma idea: un club arraigado en su legado que comparte su historia con el público mundial y da vida a la identidad del Al Nassr de una forma nueva".

Y Pedro Soto Mayor, director de Transformación del Al Nassr, afirmó: "El fútbol y la identidad tienen la capacidad de conectar a las personas, sin importar las distancias. Esta equipación titular cuenta la historia de un club que se enorgullece de sus raíces, confía en su futuro y se compromete a compartir la cultura saudí con millones de aficionados de todo el mundo".

La equipación titular de la temporada 2026/2027 se considera un símbolo de identidad desde Riad hacia el resto del mundo, ya que ha sido diseñada para viajar, conectar e inspirar. Adidas, junto al Al Nassr, sigue narrando historias arraigadas en sus raíces y concebidas para adaptarse a cada lugar al que van.

La equipación titular del Al Nassr 2026/2027 estará disponible próximamente en todo el Reino de Arabia Saudí y en mercados seleccionados.