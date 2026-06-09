adidas vuelve a los años 90 con impresionantes equipaciones de portero para el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 en Norteamérica, todos miran a los nuevos talentos, los balones de alta tecnología y las llamativas equipaciones de los jugadores de campo. Este verano, los porteros también mejorarán.

adidas acaba de presentar su nueva colección global de equipaciones para porteros, que mezcla nostalgia de los 90 con tecnología de vanguardia. Si recuerdas los icónicos y alocados diseños de la Copa de 1994, te encantará lo que las Tres Rayas han preparado, aunque ahora la locura se ha moderado para adaptarse a la era moderna.

El nuevo diseño incluye un sutil patrón geométrico en tonos similares que cruza el pecho, contrastando con bloques lisos en hombros, mangas y costados. Así une el estilo retro con el minimalismo actual.

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Para las equipaciones alternativas, adidas recupera el logotipo del trébol, vinculándolas con la herencia clásica de la marca, mientras que las principales lucen la moderna marca de rendimiento de las tres rayas.

Destaca el modelo de Argentina, que reinterpreta las equipaciones de 1990 y 1993 con base negra y triángulos geométricos, más degradados de azul y rosa en la parte inferior.

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La equipación principal de México, anfitrión del torneo, lleva una interpretación abstracta de las letras MX que fusiona la cultura mexicana con un diseño atrevido. La segunda equipación mexicana apuesta por nuevos colores manteniendo una fuerte identidad nacional.

Inspirada en la moda japonesa de los 90, la camiseta local fusiona energía retro y simbolismo cultural. El resultado es un diseño llamativo que celebra la creatividad del portero y el patrimonio nacional con un enfoque moderno.

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La camiseta de portero local de Alemania usa verde inspirado en modelos clásicos de adidas y diamantes que enlazan con las equipaciones de campo, unificando la imagen de la federación.

Tienda: equipaciones de portero adidas x Mundial 2026

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