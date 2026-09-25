adidas presenta una equipación especial de Argentina para el último partido internacional de Lionel Messi

adidas ha presentado oficialmente una histórica colección de Argentina para conmemorar la legendaria carrera de Lionel Messi con la selección. La línea está encabezada por una equipación de edición especial que Argentina lucirá durante la última aparición internacional de Messi, el 6 de octubre.

Diseñada para señalar un momento decisivo en la historia del fútbol, la equipación personalizada combina innovación de alto rendimiento con profundos homenajes simbólicos tanto al país como a su mayor icono.

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El diseño de la camiseta se centra en una reinterpretación moderna del Sol de Mayo, uno de los símbolos nacionales más icónicos de Argentina, que se extiende por la parte delantera y trasera del torso. La clásica paleta de celeste y blanco se realza con detalles dorados prémium en el escudo de la federación, los remates y la numeración de los jugadores, en celebración de los títulos y logros históricos que han definido el recorrido internacional de Messi.

En una inusual muestra de distinción, el tradicional logotipo de rendimiento de adidas ha sido sustituido por el logotipo de la firma personal de Messi. Un remate exclusivo con el icónico número 10, enmarcado por ramas de laurel y el Sol de Mayo, completa el aspecto conmemorativo.

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Desarrollada para responder a las exigencias del fútbol de máximo nivel, la camiseta incorpora la última tecnología CLIMACOOL+ de adidas. Fabricada con mapeo corporal en 3D y tejidos elásticos de ingeniería, la equipación optimiza la ventilación y la gestión de la humedad en condiciones de alta intensidad. Paneles perforados de tres franjas y zonas estratégicas de malla se integran en todo el conjunto para maximizar el flujo de aire y la comodidad sobre el terreno de juego.

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Más allá de la propia equipación de partido, adidas lanza una completa cápsula Messi x Argentina para ofrecer a los aficionados más formas de celebrar el legado. La colección incluye una línea de calentamiento con gráficos llamativos inspirados en la bandera argentina. Esta línea de ropa cultural traslada el lenguaje de diseño a siluetas de estilo de vida para el día a día, además de unos pantalones cortos y calcetines de edición especial a juego.

Compra: equipación de edición especial adidas x Lionel Messi

La equipación de edición especial adidas x Lionel Messi ya está disponible en tiendas adidas, distribuidores seleccionados y online en adidas.



