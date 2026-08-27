Para dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada de fútbol, adidas ha presentado los balones oficiales de partido de la UEFA Champions League y de la UEFA Women’s Champions League 2026-27. Presenta dos diseños distintivos que celebran la dedicación, la ambición y el esfuerzo colectivo que hay detrás del éxito en la élite del fútbol europeo de clubes.

Inspirado en la creencia de que los campeones se forjan cuando nadie está mirando, el balón oficial de partido de la UEFA Champions League celebra el trabajo invisible que define el éxito. Inspirándose en la imagen de jugadores entrenando en mañanas frías y brumosas, el diseño transforma la niebla que se desliza por un campo de fútbol en una expresión visual de dedicación, ambición y logro.

Sobre una base blanca, un acabado metálico aporta profundidad y dimensión al balón, mientras la niebla fluye a través de las icónicas estrellas de la UEFA Champions League, captando y refractando la luz para iluminar cada estrella con vibrantes destellos de color.

adidas

El logotipo de adidas y el de la UEFA Champions League aparecen en un llamativo rosa, añadiendo un acento aún más vibrante al diseño. El resultado es una expresión visual dinámica del viaje desde una preparación invisible hasta el escenario más brillante del fútbol europeo de clubes, intrínsecamente conectado con la identidad más amplia de la UEFA Champions League.

Celebrando el imparable crecimiento del fútbol femenino, el balón oficial de partido de la UEFA Women’s Champions League da vida al “Anillo de Luz” a través del distintivo anillo de once estrellas de la competición, una por cada jugadora sobre el terreno de juego, creando un poderoso símbolo de unidad, trabajo en equipo y ambición colectiva.

adidas

El diseño irradia velocidad, viveza y la energía de una nueva era, con un tratamiento gráfico dinámico que da la impresión de que el anillo de estrellas se desplaza por la superficie del balón. Los vibrantes tonos púrpura, combinados con acentos dorados y naranjas, se unen sobre una limpia base blanca, mientras los detalles en plata metalizada aportan profundidad.

El logotipo de adidas y el de la UEFA Women’s Champions League están representados en negro, creando un fuerte contraste con la vibrante paleta cromática del balón. Sutiles detalles incorporados en los gráficos rinden homenaje al icónico himno de la competición, conectando el diseño con esta rica herencia.

Compra: balones de partido adidas x Champions League 2026-27

adidas

Los balones de partido adidas Champions League 2026-27 ya están disponibles para su compra en adidas y en distribuidores seleccionados.







