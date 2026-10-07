adidas lanza la colección Manchester United SPZL F.C. con Berbatov, Mbeumo y Janssen

El Manchester United ha unido oficialmente fuerzas con adidas para la última entrega del proyecto SPZL F.C., lanzando una colección cápsula exclusiva para otoño/invierno 2026 que tiende un puente entre la herencia del día de partido y la moda de grada.

Tras el éxito de anteriores lanzamientos de SPZL F.C., esta nueva propuesta centra toda su atención en Old Trafford, con una marcada inspiración en las ricas subculturas de la ciudad, su música y la inconfundible atmósfera de los días de partido en el noroeste de Inglaterra.

Para conmemorar el lanzamiento, adidas y el United reunieron a un icónico trío de rostros para liderar la campaña: el actual delantero del Manchester United Bryan Mbeumo, la defensora del equipo femenino Dominique Janssen y el legendario exdelantero Dimitar Berbatov.

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Fotografiada con el estadio del club como telón de fondo, la campaña capta el espíritu auténtico de los aficionados del United a través de generaciones, combinando talento futbolístico moderno con una sofisticación nostálgica de grada.

En el corazón de la cápsula está la zapatilla Manchester United SPZL F.C. SL83, una silueta clásica reinventada y adaptada a la escena de la cultura casual. La gama de ropa está encabezada por una llamativa camiseta negra de manga corta adornada con las Three-Stripes en rojo y blanco y gráficos SPZL a medida, junto con un polo de manga larga, una clásica chaqueta de chándal con cremallera completa y un pantalón de chándal a juego diseñado para la vida fuera del campo.

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Seleccionada por el fundador de adidas Spezial, Gary Aspden, la línea SPZL F.C. ha explorado de forma constante la intersección entre deporte, estilo de vida y música desde su debut en 2024. Esta última colaboración con el United refuerza esa filosofía, subrayando cómo la cultura futbolística va mucho más allá de los noventa minutos sobre el césped y se traslada al estilo cotidiano de los aficionados que la viven.

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Compra: colección Manchester United x adidas SPZL F.C.

La colección FW26 de adidas SPZL F.C. x Manchester United ya está disponible en cantidades limitadas. Los aficionados pueden hacerse con la cápsula directamente a través de adidas, la tienda online de Manchester United Direct y en persona en la Megastore de Old Trafford.



