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Mientras todo el mundo hablaba de la ausencia de Lamine Yamal, Karim Adeyemi dio la respuesta más contundente sobre el terreno de juego y dejó claro que el Barcelona está por encima de cualquier jugador y que el conjunto catalán tiene calidad de sobra para ganar en cualquier campo y ante cualquier rival.

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El futbolista alemán, al que Hansi Flick eligió para jugar en la banda derecha en Bakú por la baja de Lamine, lesionado, celebró con sus compañeros la contundente victoria del Barcelona por 4-1 ante el Sabah, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Adeyemi, exjugador del Dortmund, firmó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Barcelona. Fue uno de los más destacados del encuentro y marcó un nuevo gol en la Liga de Campeones tras un magnífico pase de Balde, con lo que prolonga su buen momento en Europa.

El alemán ha marcado en tres de los cinco partidos que el Barcelona ha disputado en competición europea esta temporada, una cifra que confirma que se ha convertido en un arma importante en el once de Flick y no en un simple sustituto de Lamine.

Adeyemi fue uno de los jugadores que atendieron a los medios tras el partido, y se mostró muy feliz por su gol y por la victoria del equipo.

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Adeyemi afirmó, en declaraciones a la prensa tras el partido: «Este gol significa mucho para mí; estoy contento con el equipo por su contribución a la victoria y podemos estar felices con los tres puntos».

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El alemán añadió que el viaje a Bakú no fue nada fácil y subrayó que jugar fuera de casa siempre es complicado, sobre todo ante un rival motivado que juega en su estadio y ante su afición: «Siempre es difícil jugar fuera de casa; hicieron un gran partido y estaban muy motivados».

En un bonito gesto, Adeyemi quiso felicitar a su compañero Anthony Gordon por su gran actuación en el partido, en el que marcó un doblete y condujo al Barcelona a la victoria.

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«¿Gordon? Jugó de maravilla; estoy feliz por el equipo y por él, y espero que siga marcando más goles», señaló.

Con estas palabras, Adeyemi demostró un gran espíritu de grupo y dejó claro que el éxito del equipo está por encima de cualquier brillo individual y que todos trabajan por un mismo objetivo.

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Para terminar, Adeyemi habló de Lamine Yamal e insistió en que el Barcelona no debe depender de un solo jugador, sea cual sea su nombre o su importancia: «Es un jugador importante, pero tenemos capacidad para suplirle. En el Barcelona siempre tiene que haber recambios, sin importar su posición; no debemos depender de nadie ni temer a nadie. Estamos aquí para ganar y queremos ganar todos los partidos».

Las palabras de Adeyemi reflejan la nueva mentalidad del Barcelona bajo la dirección de Flick, la de un bloque unido que no se detiene por la ausencia de una estrella ni se resiente por la lesión de un jugador, sino que siempre encuentra una alternativa.

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Después de que todos se preguntaran qué haría el Barcelona sin Lamine, la respuesta llegó rápida y contundente en Bakú: cuatro goles, un gran rendimiento colectivo y un enorme espíritu de lucha.

Adeyemi demostró que no es un sustituto temporal, sino un titular capaz de echarse el equipo a la espalda en los grandes partidos, y que tiene la personalidad y la calidad necesarias para jugar en el Barcelona.