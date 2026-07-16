Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

Traducido por

Ademi ya pasó los exámenes médicos en Barcelona, a la espera del anuncio oficial

Fichajes
Barcelona
Borussia Dortmund
K. Adeyemi
España
Alemania

Unas horas antes del anuncio del acuerdo

El alemán Karim Ademi ha superado los reconocimientos médicos del FC Barcelona, paso previo a su fichaje este verano.

Llegó ayer al mediodía y se convertirá en el segundo fichaje tras Anthony Gordon.

Según Mundo Deportivo, el jugador llegó temprano al hospital, pasó las pruebas y regresó a su hotel a la espera de instrucciones.

No visitará la Ciudad Deportiva hasta que se haga oficial su fichaje.

Cuando Ademi (24 años) reciba el alta médica y los clubes firmen los contratos, el Dortmund percibirá 22 millones fijos más 7 millones en variables.

Amistosos
Oberhausen crest
Oberhausen
RWO
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Amistosos
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE

Se espera el anuncio oficial hoy, aunque el Barça podría aplazarlo hasta mañana.

La presentación se pospondrá hasta la próxima semana, tras el regreso de Juan Laporta y Deco de la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey. Después, Ademi ofrecerá su primera rueda de prensa como azulgrana.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google