Ademi ya pasó los exámenes médicos en Barcelona, a la espera del anuncio oficial

El alemán Karim Ademi ha superado los reconocimientos médicos del FC Barcelona, paso previo a su fichaje este verano.

Llegó ayer al mediodía y se convertirá en el segundo fichaje tras Anthony Gordon.

Según Mundo Deportivo, el jugador llegó temprano al hospital, pasó las pruebas y regresó a su hotel a la espera de instrucciones.

No visitará la Ciudad Deportiva hasta que se haga oficial su fichaje.

Cuando Ademi (24 años) reciba el alta médica y los clubes firmen los contratos, el Dortmund percibirá 22 millones fijos más 7 millones en variables.

Se espera el anuncio oficial hoy, aunque el Barça podría aplazarlo hasta mañana.

La presentación se pospondrá hasta la próxima semana, tras el regreso de Juan Laporta y Deco de la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva Jersey. Después, Ademi ofrecerá su primera rueda de prensa como azulgrana.