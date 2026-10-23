Ademi elogia el talento del Barcelona y revela los entresijos de su relación con Flick

El Karim Adeyemi, estrella del Barcelona, aseguró que Xavi Espart es el jugador de la academia que más le ha impresionado.

Esto se produjo después de que Adeyemi respondiera a las preguntas de los aficionados del club catalán a través de su canal de YouTube, el viernes, dos días antes del Clásico, además de hablar sobre sus primeros meses con el equipo.

Sobre disputar su primer Clásico, Adeyemi dijo: "Estoy muy ilusionado, sin duda".

Respecto al consejo más importante que recibió del entrenador Hansi Flick, explicó: "Lo más importante que me dijo es que disfrutara del ambiente del club y de la gente de Cataluña".

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Sobre su destino preferido para pasar las vacaciones, reveló: "Es muy difícil elegir un solo destino. Me encanta Japón, y también me gusta ir a Albania y Kosovo".

En cuanto a sus goles favoritos, dijo: "Mi gol favorito fue ante el Chelsea en la Champions League, pero también me gusta el primer gol que marqué con la camiseta del Barcelona".

Sobre su decisión de fichar por el Barcelona, afirmó: "Estaba completamente seguro de mi decisión. Los mejores jugadores del mundo siempre han jugado en este club, y el Barcelona es un club increíble".

Sobre su nivel de español, añadió: "La adaptación va con facilidad, pero mi español...".

Acerca de su jugador favorito en el Barcelona, exceptuando a Lionel Messi, respondió: "Andrés Iniesta, Neymar y Ronaldinho".

Sobre el jugador de la academia de La Masia que más le ha impresionado, dijo: "Xavi Espart es realmente un jugador muy bueno, y me ha impresionado".

Respecto a su especial relación con Hansi Flick, Adeyemi dijo: "Eso creo. Es una de las principales razones que me empujaron a venir, y le estoy muy agradecido. Flick es una persona muy importante para todos los jugadores, y tiene una relación especial con cada uno de ellos".

Sobre los jugadores más difíciles de marcar durante los entrenamientos, concluyó: "Lamine Yamal, y también Raphinha. No puedo elegir a uno solo".