«Además de Shane Kluivert, el Ajax sigue a otros cinco jugadores del FC Barcelona»

Según el diario catalán Sport, Jordi Cruijff sigue al Barça Atlètic en busca de refuerzos para el Ajax. El artículo menciona a varios jugadores que podrían salir del FC Barcelona.

Según el experto Lluís Miguelsanz, Cruijff analiza a los porteros Iñaki Peña (27) y Marc Casadó (22), así como al delantero Roony Bardghji (20). No obstante, los dos últimos parecen inalcanzables para el Ajax.

Jofre Torrents (19), Guille Fernández (17) y Shane Kluivert (18) parecen opciones más realistas para llegar cedidos a Ámsterdam.

Este último es el hijo menor del exdelantero Patrick Kluivert, quien llevó al Ajax a la Liga de Campeones en 1995.

Ambos clubes ya han conversado sobre varios futbolistas. «Cruijff conoce muy bien a los jugadores formados en La Masía y tiene una clara preferencia», añade el rotativo.

«El Ajax está muy interesado en el extremo Shane Kluivert. Creen que puede dar un paso adelante en los Países Bajos y adaptarse perfectamente, aunque aún está por ver si será cedido este verano o si el Barcelona prefiere retenerlo», escribe Miguelsanz.

Kluivert renovó hace poco su contrato con el Barcelona por dos temporadas, y su nuevo vínculo en el Spotify Camp Nou se extiende hasta junio de 2028.