Adelante, adelante... Marruecos elimina a Canadá y espera el «duelo de la revancha»

Marruecos se clasificó con comodidad para cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Canadá el sábado.

La primera parte terminó 0-0.

Tras el descanso, el equipo de Mohamed Wahbi presionó alto y marcó el 1-0 en el 50' con un disparo potente de Azzedine Ounahi, tras centro de Hakimi.

Ounahi repitió en el 82 tras asistencia de Ibrahim Díaz.

Sofiane Rahimi completó la goleada en el 90+8.

En cuartos, Marruecos se medirá al ganador del Francia-Paraguay.

Será revancha si toca Francia, que eliminó a los Leones del Atlas en semifinales del Mundial 2022.