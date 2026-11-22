Cómo ver el AD Ceuta FC vs Almería con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 23 nov 2026 - 14:30 Estadio Alfonso Murube

El Ceuta recibe al Almería en el estadio Alfonso Murube en un partido de Segunda División que enfrenta a un equipo de la parte baja de la tabla con otro de la zona alta.

El equipo de Sergio Lobera llega en un mal momento. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y su derrota más reciente fue por 2-0 ante el Tenerife el 15 de noviembre.

También se le han secado los goles. El Ceuta solo ha marcado tres tantos en esos cinco encuentros y ha encajado once, así que su afición querrá ver más solidez defensiva.

El Almería llega en mucha mejor forma bajo las órdenes de Garcia Pimienta. No ha perdido en sus últimos cinco partidos, con tres victorias y dos empates, y venció 2-1 al Andorra el 14 de noviembre.

El conjunto visitante también ha demostrado que sabe sacar resultados fuera de casa, con una victoria por 1-0 ante el Girona y un triunfo en la Copa del Rey frente al Castellonense durante esa racha.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la emisión del Ceuta vs Almería. Actualizaremos esta página en cuanto se confirme un canal de TV o una emisión en directo.

Novedades y plantillas de los equipos