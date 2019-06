Denuncian a Neymar por violación: el jugador niega la acusación tras el informe de la policía brasileña

El jugador fue acusado de forzar a una mujer de identidad no revelada el 15 de mayo, pero asegura que él es víctima de un intento de extorsión

Neymar ha negado vehementemente las acusaciones de violación que llegaron contra él a la policía de Sao Paulo tras las afirmaciones de una mujer brasileña que conoció en París.

La policía de Brasil ha confirmado a Goal que hay una acusación contra Neymar, pero no aporta más detalles del caso, que se presentó el día 31 de mayo.

El portal brasileño UOL fue el primero en informar de las acusaciones de la policía y de que el informe policial se mantenía confidencial.

Por su parte, el padre de Neymar comentó el sábado por la noche que hay mensajes de Whatsapp que el jugador intercambió con la supuesta víctima, que voló a París el 15 de mayo y que pronto serían publicados para demostrar su inocencia en público.

"Sé que mi hijo puede ser acusado de muchas cosas, pero yo sé el chico que es, el hombre que es, el hijo de un padre y una madre", explicó Neymar senior. "Publicaremos para que la justicia sirva tan rápido como sea posible".

Las informaciones salidas en aseguran que Neymar pagó por el viaje de ella y se reunió con ella en el Sofitel Paris Arc de Triomphe. El jugador, de 27 años, dice que la conoció en el hotel pero rechaza las graves acusaciones de la mujer, cuya identidad se desconoce está protegida como víctima

"He sido acusado de violación", ha dicho Neymar en un vídeo publicado este domingo por la mañana que ha sido ya visto más de diez millones de veces. "Es una palabra muy fuerte, es una cosa muy dura, pero eso es lo que ha ocurrido"

"Me ha sorprendido, fue muy malo, muy triste escuchar eso. Me conocéis, sabéis lo que significa y sabéis que yo nunca haría algo así". "Pero he sido expuesto a algo así y estoy aquí para dar la cara, porque yo sé que las noticias que llevan mi nombre conllevan muchas cosas y hacen un ruido muy fuerte, todo el mundo espera mis declaraciones y lo que pasó es totalmente opuesto a lo que ellos dicen".

"Desde ahora voy a enseñar todo. Voy a mostrar toda la conversación que tuve con la chica, todos los momentos, que son íntimos pero es necesesario ser abierto, es necesario exponer la prueba de que realmente nada ocurrió".

Vea su post en Instagram

Neymar ha compartido conversaciones en las que asegura que ambos empezaron a hablar en marzo y siguieron hasta el 15 de mayo. Sus mensajes explican que ella invitó al exjugador del a su hotel el 16 de mayo.

La supuesta víctima volvió a Sao PAulo el 17 de mayo, antes de llevar el caso a la comisaría que se especializa en la defensa de las mujeres el 31 de mayo.

"Lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer entre cuatro paredes", explicó el jugador del . "Algo que pasa con todas las parejas y al siguiente día no pasa nada".

"Hemos seguido chateando, ella me ha pedido un 'souvenir' para su hijo y yo se lo iba a lleva y, bueno... estoy sorprendido por estas acusaciones"

"Es muy malo, es muy triste. No solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia, porque no solo des malo porque denigra mi imagen, pero también por lo que soy, por quien soy, por la naturaleza y el caracter que tengo"

Un comunicado oficial emitido por la agencia de relaciones públicas de Neymar asegura que el jugador fue víctima de una extorsión antes de que las alegaciones saliesen a la luz el sábado por la noche.

"Aunque él se soprendió por las noticias, los hechos se conocían anteriormente por el jugador y su staff, ya que unos días antes fue víctima de un intento de extorsión por parte de un abogado de la ciudad de Sao Paulo quien, de acuerdo con su versión, representaba los intereses de la supuesta víctima", decía el comunicado.

"Los abogados del deportista fueron inmediatamente notificados y han dado desde entonces pasos relevantes"

El artículo sigue a continuación

“Enfrentado con la desafortunada, ilegal e indignante acusación, repudiamos copletamente la injusta acusación y, por encima de todo, la exposición en los medios de una situaciòn extremadamente negativa"

"Toda evidencia del intento de extorsión y de la no violación será entregada a la policía en su debido momento".

Neymar está en este momento en Brasil preparándose para la que se celebra entre junio y julio.