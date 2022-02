Acusan a Pepe de esconder una bala que cayó al terreno de juego

No se habla de otra cosa en el fútbol de Portugal. El bochorno ha sido máximo y la polémica no cesa. El duelo entre Oporto y Sporting (2-2) estuvo marcado por una monumental bronca y tangana entre jugadores, personal y cuerpo técnico de ambos equipos, acabando el partido con cuatro expulsados, tras un enfrentamiento que dejó imágenes realmente bochornosas y que no se pueden producir sobre un terreno de juego. En ese contexto, uno de los nombres propios fue el del capitán del Oporto y ex jugador del Real Madrid, Pepe. El central fue el protagonista de una tangana brutal donde acabó siendo expulsado con cartulina roja. Hasta ahí, todo más o menos "normal". Sin embargo, en las últimas horas, la prensa lusa se hace eco de informaciones realmente sorprendentes. Según "A Bola", Pepe estaría envuelto en un incidente durante la primera mitad, donde se encaró con Esgaio, jugador del Sporting. ¿El motivo? El futbolista había visto cómo caía un objeto al terreno de juego y llamó la atención del colegiado sobre este extremo. Según la versión de "A Bola", Pepe se dio cuenta y trató de "esconder un objeto que, según el informe del delegado de la Liga, podría ser una bala".

Diferentes medios portugueses se hacen eco de este asunto y a la espera de que se haga publico el contenido del informe arbitral y se recoja todos lo sucedido respecto a ese incidente, el ambiente se ha caldeado aún más. El citado diario luso añade que "en las imágenes de televisión es visible que los jugadores del Sporting se dieron cuenta de la gravedad del hecho", y alega que precisamente por eso, porque Pepe trató de esconder ese objeto lanzado desde las gradas de Do Dragao, se produjo el enfrentamiento con Esgaio, futbolista del Sporting.

La prensa lusa apunta que "el informe del delegado de la liga menciona una bala que fue atrapada por Pepe en el terreno de juego. Los jugadores del Sporting se dieron cuenta y exigieron al central, que quiso esconder el objeto, que mostrara el objeto al árbitro, que se lo quedó". Según reporta "A Bola", finalmente esa supuesta bala que cayó al terreno de juego "finalmente fue entregada por el árbitro al delegado, que debería reportarlo a las autoridades competentes". Veremos en qué acaba este desagradable incidente.