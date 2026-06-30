Acusado de agredir a un menor, una estrella del Real Madrid comparece ante el tribunal

El juzgado de Alcobendas (Madrid) ha iniciado el juicio contra el defensa del Real Madrid Ferland Mendy por un incidente ocurrido el 4 de enero de 2023.

El incidente ocurrió cuando cuatro perros del jugador se escaparon y uno de ellos atacó a dos canes en la calle; un joven de 17 años resultó herido al intentar ayudar a la dueña de uno de los animales agredidos.

Según la Fiscalía, uno de los perros de Mendy —de raza grande— atacó a un dachshund, le hirió de gravedad en la espalda y provocó su sacrificio.

Al intentar ayudar, el joven sufrió una mordedura en la pierna izquierda, y su perro, de raza alemana, resultó herido en el cuello y el pecho y necesitó cirugía.

Las investigaciones mostraron que los cuatro perros —un mastín, un cangal turco y dos gran daneses— carecían de microchip, seguro obligatorio y vacuna antirrábica.

La Fiscalía considera que Mendy incumplió su deber de cuidado al no cerrar el portón tras entrar con el coche, lo que permitió que los perros se escaparan y crearan un peligro real para personas y animales.

La Fiscalía le acusa de agresión leve y pide una multa de 1.200 euros, más indemnizaciones: 450 euros al dueño del perro fallecido, 4.970 euros al joven herido y 240 euros al dueño del segundo perro herido.

La acusación particular, ejercida por el bufete «99 Abogados», eleva la petición a seis meses de prisión por lesiones graves por negligencia e indemnizaciones de 20 000 euros para el joven y 2 500 euros para un familiar del dueño del segundo perro.

El juez de instrucción de Alcobendas dictó el 7 de enero una orden para iniciar el proceso y fijó una fianza de 7.410 euros para el futbolista. El caso se verá en el Juzgado de lo Penal n.º 26 de Madrid, aunque aún no hay fecha para la vista.