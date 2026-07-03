Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, ha sido criticado por afición y medios tras la eliminación de los «Guerreros del Desierto» en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, al perder 2-0 ante Suiza en un partido considerado una de las peores actuaciones de la selección argelina.

Los medios argelinos criticaron sus decisiones técnicas, a las que culparon de la eliminación.

«La Gazette du Fénic» destacó que el equipo requería estabilidad, pero el técnico volvió a modificar el sistema y el once inicial pese a las señales positivas mostradas ante Austria.

El periódico añadió que Argelia se despidió del Mundial «sin intentar hacer gran cosa», señalando que el equipo cometió numerosos errores, como si la difícil clasificación en la fase de grupos hubiera sido su objetivo final.

¿Dónde está el delantero?

Por su parte, el portal «DZ Foot», se burló de la alineación titular con la que la selección disputó el encuentro, preguntándose por qué se jugó «sin un delantero puro», y señaló: «Menuda sorpresa: al anunciar la alineación titular, Petković decidió apostar por una línea de ataque sin un delantero puro, además de dar una nueva oportunidad a Ramiz Zerouki. Niizar Ben Bouali y Mohamed Amine Amoura se quedaron en el banquillo por lesión, dejando a Amine Guiri como única opción en punta».

Además, no hubo reacción tras el gol en contra, lo que pone en duda el futuro de Petković.

El diario Al-Shorouk añadió que Argelia ofreció una actuación mediocre ante Suiza, donde sus errores defensivos y la precipitación facilitaron el trabajo del equipo europeo.

Queremos un entrenador argelino.

Según RMC, los aficionados reunidos en París criticaron a Petković y responsabilizaron de la eliminación a sus decisiones técnicas y a los constantes cambios en la alineación.

Un aficionado declaró: «Estoy muy enfadado con el seleccionador y con sus decisiones. Hay jugadores que no deberían seguir en la selección, y él tiene gran parte de la responsabilidad. En cada partido cambia la alineación y, en dos años, no ha conseguido encontrar el equilibrio dentro del equipo».

Y añadió: «Hay buenos jugadores a los que no les da una oportunidad, mientras sigue confiando en nombres que no aportan nada. No entiendo por qué se ignora a algunos talentos o se les mantiene en el banquillo».

Muchos piden su salida, aunque su contrato llega hasta 2028.

Un seguidor añadió: «Estamos muy decepcionados. No vimos el espíritu de la selección argelina. El equipo necesita un cambio; hay muchos jugadores veteranos y el entrenador debe irse. Necesitamos un técnico argelino que dirija este grupo».

Otro aficionado añadió que la decepción no es solo por el resultado, sino también por el juego: «No hemos aportado nada. Suiza fue superior y se mereció la victoria. No entiendo las decisiones del entrenador; se debería haber mantenido la alineación que mostró buen nivel en la segunda parte contra Austria».

Y concluyó: «Tenemos jóvenes con calidad, pero no les dan oportunidades. Hubo ausencias que podrían haber marcado la diferencia. Jugamos sin un delantero puro, ¿cómo íbamos a marcar goles?».

El técnico suizo-bosnio, que reemplazó a Jamal Belmadi en febrero de 2024 y llevó al equipo al Mundial, ha sido cuestionado tras caer en cuartos de la Copa Africana y su irregular desempeño actual.

La prórroga de su contrato hasta 2028, acordada antes del Mundial, ha recibido duras críticas tras la temprana eliminación.