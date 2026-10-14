Así lo informa el diario deportivo francés L'Equipe. Sin embargo, las acusaciones que se investigan no van dirigidas contra la superestrella del Real Madrid, sino contra Mohamed «Momo» Sanhadji, responsable de seguridad de la selección francesa durante muchos años. Sanhadji desempeñó esa función para el combinado tricolor entre 2004 y 2026.

Mbappé habría sido interrogado por la policía el 30 de septiembre en el marco de la investigación. Las acusaciones contra Sanhadji son diversas: habría hecho valer su influencia en la concesión de solicitudes de visado y habría acompañado a Mbappé en un viaje privado a Camerún, donde trabajó como su guardaespaldas pese a que aún estaba empleado por el Estado. Mbappé le habría pagado más de 60.000 euros a Sanhadji en 2023.

Según informa el diario, Sanhadji también pidió dinero prestado a título personal a numerosos jugadores de la selección para financiar la compra de una casa. La exestrella del Bayern Franck Ribéry también figuraría en los documentos, ya que le pagó a Sanhadji unas vacaciones en Sicilia.