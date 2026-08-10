Jens Lehmann ha desmentido con contundencia una información del diario muniqués tz sobre una multa en el Grünwalder Stadion y ha lanzado graves acusaciones contra la policía. El periódico de Múnich había informado de que el exguardameta internacional, de 56 años, presuntamente había aparcado su coche en una zona acordonada en los alrededores del estadio durante el partido en casa del 1860 Múnich contra el FC Augsburg II.

Remitiéndose a testigos presenciales, se añadía además que Lehmann había discutido en el cordón de seguridad alegando que tenía una "cita con el 1860" y que "formaba parte de eso". Aun así, poco después se personaron agentes de policía, que dejaron una multa bajo el limpiaparabrisas del coche del exinternacional mientras este, presuntamente, seguía desde la grada el empate 2-2.

Pero esa versión provocó la enérgica reacción de Lehmann. En la plataforma X, Lehmann publicó una rectificación y cargó con dureza. "Sobre la mentira de la tz", escribió el exfutbolista al inicio de su publicación en redes sociales, y ofreció una versión de los hechos completamente distinta desde su punto de vista.

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Jens Lehmann carga duramente contra la Policía de Múnich

Según su versión, el exjugador aquel día simplemente había "aparcado cerca del estadio a las 15.00 y nadie me dijo nada, porque todavía no había prohibición de aparcamiento". Además, Lehmann niega con vehemencia haber asistido siquiera al partido de los Leones: "Yo tampoco estuve en el partido".

Después llegó una acusación grave: "Lo sorprendente es lo corrupta que es la policía, que siempre filtra ilegalmente todo tipo de cosas a la prensa y recibe dinero por ello, y qué mentiras difunde la TZ y que la gente compre publicidad en estos medios para que estos medios difamen a las personas", escribió Lehmann. Por el momento, la Policía de Múnich aún no ha emitido una declaración oficial sobre estas acusaciones.

Qué versión de los hechos se ajusta finalmente a la realidad sigue sin estar claro por ahora. Para Lehmann, sin embargo, este episodio se suma a una serie de incidentes que han acaparado titulares en los últimos años.

Jens Lehmann estaría interesado en el 1860 Múnich

Por ejemplo, a finales de 2023 Lehmann fue condenado por el juzgado de distrito de Starnberg, según BR24 por varios incidentes. Por un lado, se le acusó de haber irrumpido en el garaje de un vecino con una motosierra en las manos y de haber serrado allí una viga de madera. También habría circulado en un aparcamiento de Múnich "parachoques con parachoques" con otro coche para evitar las elevadas tarifas de estacionamiento, y habría insultado a policías que querían retirarle el carné de conducir.

El trasfondo de la supuesta visita al estadio del 1860 podría ser el interés persistente en implicarse con los Leones de Múnich. Ya antes de la insolvencia del club de tercera división hubo informaciones según las cuales Lehmann quería hacerse, junto con un consorcio, con las participaciones del veterano y controvertido inversor Hasan Ismaik.