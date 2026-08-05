¡Acusaciones de chantaje desde Jordania! Gianni Infantino convoca una reunión de crisis de la FIFA

Gianni Infantino eligió para hablar de la actual situación de emergencia precisamente el lugar en el que debe celebrarse su próxima solemne misa de coronación. Para este miércoles, el muy tocado autócrata convocó a sus colaboradores más importantes a una reunión de crisis en Rabat, donde está fijado para el 18 de marzo de 2027 el próximo congreso del organismo mundial y, con ello, también su última reelección como presidente de la FIFA. Sin embargo, que eso llegue a producirse parece ahora más incierto que nunca. El cerco sobre Infantino sigue estrechándose tras su fallido acuerdo con inversores.

Personas de su máxima confianza se distancian de él, desde Jordania llegan acusaciones de chantaje, las ciudades anfitrionas del Mundial presentan señalamientos y otras federaciones miembro retiran oficialmente su apoyo. Los problemas del jefe de la FIFA se agravan prácticamente a cada hora. Qué quiere tratar exactamente Infantino en las conversaciones de crisis en la capital de Marruecos no quedó claro en las informaciones de Times y Sky UK. Lo que sí es seguro es que el suizo también debe reconstruir la confianza dentro de sus propias filas.

«Individuos, momentos inestables e incidentes desafortunados vienen y van», escribió el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en un correo a empleados del organismo mundial citado por varios medios: «La institución, su misión y su responsabilidad con el fútbol mundial permanecen, y por eso debemos conservar siempre nuestra profesionalidad, nuestro sentido de la perspectiva correcta y nuestra serenidad».

El director de la FIFA Arsene Wenger toma distancia de Infantino

Hasta ahora, el sueco era considerado un estrecho hombre de confianza de Infantino, pero al parecer no había sido informado del acuerdo con inversores de su jefe. También el director de la FIFA Arsene Wenger tomó públicamente distancia. «No participé en este plan y solo supe de este proyecto por la prensa», escribió en un comunicado. «La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e indiscutible».

En general, se abren cada vez más frentes secundarios. Así, el príncipe Ali bin al-Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, afirmó que la presión sobre las federaciones miembro para apoyar a Infantino en la reelección del próximo año es «equiparable al chantaje». Él y su federación «no le apoyaron antes y desde luego tampoco lo harán ahora», escribió en X el rival de Infantino en las elecciones a la presidencia de la FIFA de 2016. También por eso, conjetura, al equipo todavía no se le han pagado las primas por alcanzar la final de la Arab Cup organizada por la FIFA.

Las ciudades del Mundial de Estados Unidos, al parecer, esperan los millones prometidos

Varias ciudades organizadoras del Mundial también se quejan de la falta de fondos. Según informa el portal The Athletic, cuatro representantes de ciudades anfitrionas del Mundial declararon anónimamente al medio que empleados del círculo directivo de la FIFA les habían prometido verbalmente un millón de dólares a cada una en los llamados fondos de «legado». Pero, al parecer, las ciudades estadounidenses afectadas siguen esperando en vano los pagos prometidos.

Al margen de estas acusaciones, mientras tanto otras naciones están sacando sus propias conclusiones del frustrado acuerdo de despacho sobre la proyectada venta de participaciones del Mundial de fútbol y de otros torneos de la FIFA a inversores. Así, ahora también Grecia ha retirado oficialmente su apoyo a Infantino y, según The Guardian, varias naciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe también están considerando seriamente esa posibilidad.

Hasta el mediodía del miércoles, sin embargo, seguía sin haber señales de dimisión por parte del jefe del organismo mundial. En su historia de Instagram publicó a gran ritmo fotos con recuerdos del pasado Mundial y difundió cartas de apoyo de algunas federaciones.