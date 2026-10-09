El Real Madrid sigue inmerso en una crisis, y el parón internacional no ha ayudado a mejorar la situación deportiva del conjunto blanco, especialmente por el comportamiento de Kylian Mbappé.

El diario Sport informó de que Mbappé, en lugar de recuperarse de sus problemas físicos, decidió pasar unos días junto a su actual pareja, Ester Expósito, en Francia y Suiza.

Una de las imágenes más polémicas fue aquella en la que aparecía Mbappé montando en bicicleta, una actividad que tiene prohibida, según reconoció el entrenador José Mourinho en una entrevista.

La afición del Real Madrid está harta de este tipo de comportamientos y ha convocado una protesta para expresar su malestar. Esta concentración se celebrará minutos antes del encuentro ante el Villarreal, mañana sábado.

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«Pitada en el Santiago Bernabéu: el Bernabéu habla». Este es el lema que han elegido los manifestantes para expresar su enfado, y ha comenzado a difundirse ampliamente por las redes sociales.

Hay tres nombres en el punto de mira: Mbappé, Vinicius y Florentino Pérez.

En el programa El Chiringuito, presentado por Josep Pedrerol, los analistas debatieron sobre las situaciones deportiva y social que atraviesa el club blanco.

Josep Pedrerol fue uno de los más críticos con la protesta, pues comenzó su intervención diciendo: «Los aficionados del Barcelona deben agradecer mucho a la afición del Real Madrid por pitar a los jugadores de su propio equipo».

Pedrerol considera que Joan Laporta, presidente del Barcelona, está encantado con todo lo que ocurre dentro del Real Madrid, y aclaró que «que la afición del Bernabéu pite a los jugadores beneficia al Barcelona».

El periodista deportivo no puede entender la postura de quienes van a pitar a los jugadores del Real Madrid, e incluso puso en duda su pertenencia al club blanco, al afirmar: «Me parece que son aficionados del Barcelona».

No obstante, la situación sería completamente distinta si el Real Madrid no fuera capaz de ganar al Villarreal, pues Pedrerol dijo: «La cosa es diferente si llegamos al minuto noventa y me doy cuenta de que el equipo no va a poder remontar y de que los jugadores no corren. En ese caso, no intervendría. Es normal que la afición exprese su malestar, pero no antes de eso».