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Un informe ha revelado este lunes información nueva y sorprendente sobre el caso de Jamal Musiala, estrella del Bayern de Múnich.

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Jamal Musiala padece desde hace varios meses una afección neurológica que le provoca un gran sufrimiento. Esta situación le afecta a él y también al Bayern de Múnich, que recientemente ha recibido duras críticas por proponer una rebaja de su salario debido a su discreto rendimiento. El caso está generando una gran polémica en Alemania.

Musiala sufrió una recaída el pasado lunes, según reveló el diario «Bild», y parece poco probable que su dolencia se cure a corto plazo.

Esto ha provocado una enorme preocupación en el club bávaro por el delantero y su futuro en Baviera. En cualquier caso, cada día surge nueva información.

Entre ella, que Musiala y su agente podrían haber ocultado detalles sobre su estado de salud durante las negociaciones para la renovación de su contrato hace año y medio, algo que todavía no se ha demostrado.

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Este lunes, el canal Sport1 señaló que el verdadero problema reside en la tensa relación entre el Bayern de Múnich y los agentes de Musiala. Según el canal, en los últimos días ha habido una comunicación intensa entre el club y los representantes del jugador, lejos de la mirada del público y a distintos niveles.

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Sin embargo, eso no significa que las cosas vayan bien entre las partes implicadas.

Críticas claras al Bayern de Múnich

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) criticó ayer sábado las reiteradas declaraciones públicas de los dirigentes del Bayern de Múnich sobre el contrato de Jamal Musiala.

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En un comunicado publicado por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) se afirma: «El presidente de honor, el director ejecutivo y el exdirector ejecutivo del Bayern de Múnich han cuestionado, uno tras otro, el contrato de Musiala. Según la federación, se trata de una estrategia coordinada para presionar a Musiala y a sus agentes antes de cualquier negociación. Un club de la talla del Bayern de Múnich debería mostrar más sensatez. El Bayern de Múnich tiene el deber de proteger a Musiala». Y todo indica que Olise respalda estas críticas.

La federación consideró que las declaraciones constituyen una estrategia coordinada para presionar al jugador y a sus representantes antes de cualquier posible negociación, y pidió al club que respete sus compromisos contractuales y que no convierta el estado de salud del futbolista ni su futuro en un tema de debate público.

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Añadió que el Bayern tiene la responsabilidad de cuidar de su jugador y advirtió de que la incertidumbre sobre el futuro puede afectar negativamente a la salud mental de los futbolistas profesionales, sobre todo durante los periodos de recuperación de lesiones.

La federación consideró que convertir el futuro de Musiala y su estado de salud en un tema de debate público aumenta la presión que soporta.

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La FIFPRO insistió en que cualquier reserva relacionada con el contrato debe tratarse en privado con el jugador y sus representantes, lejos de las declaraciones a los medios.

La federación subrayó que los contratos deben respetarse y explicó que el hecho de que un jugador se lesione o baje su nivel no otorga al club el derecho a reabrir unas condiciones que ya había aceptado, del mismo modo que encadenar una serie de actuaciones excepcionales no da automáticamente al jugador el derecho a exigir un aumento de sueldo.

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Señaló además que clubes, ligas y asociaciones de jugadores acordaron, en el ámbito de la FIFA, considerar la estabilidad contractual como uno de los principios fundamentales del juego, un principio que protege por igual a clubes y futbolistas.

La FIFPRO concluyó su comunicado reiterando su apoyo a Musiala y a todos los jugadores que respetan sus compromisos contractuales, y pidió a los clubes que actúen de la misma manera.