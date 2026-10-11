Un informe periodístico reveló la grabación de audio de las conversaciones del videoarbitraje relativas a la expulsión de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, tras ser acusado de tirar del pelo a Saliba en el minuto 71 del enfrentamiento ante el Villarreal en la octava jornada de LaLiga.

El árbitro Isidro Díaz de Mera tomó la decisión después de revisar la jugada en el monitor, a partir del aviso de Alejandro Muñiz Ruiz, presente en la sala del VAR.

Según el diario español Mundo Deportivo, Alejandro Muñiz Ruiz llamó la atención de Díaz de Mera sobre el incidente, diciendo: "Isidro, te recomiendo que revises la jugada para valorar la existencia de una conducta violenta durante la acción del gol".

Díaz de Mera respondió: "Álex, deja que hable Puli (el videoasistente), porque tu voz se corta mucho". Entonces intervino Pulido Santana, que ejercía como videoasistente, diciendo: "Avísanos cuando llegues al monitor, Isi".

Tras llegar el árbitro al monitor, dijo: "Ya estoy delante del monitor", y la sala del VAR le aclaró: "Vale, por lo que vemos, Vinicius tira del pelo a un jugador del Villarreal. Esta jugada se enmarca dentro de la misma fase de la acción del gol".

El árbitro respondió: "Perfecto, enseñadme una toma amplia, quiero ver dónde termina la fase del ataque (el desarrollo de la propia jugada)".

De fondo, se escuchó la voz de uno de los presentes en la sala del VAR decir: "Esta jugada es de tarjeta roja".





Y tras mostrarle las imágenes completas, el árbitro zanjó su decisión diciendo: "Álex, Puli, por mi parte voy a reanudar el juego señalando falta y mostrando la tarjeta roja al jugador número 7 del equipo local, ¿de acuerdo?".

Esta decisión fue confirmada con un "conforme" por parte del equipo del VAR y, acto seguido, el árbitro mostró la tarjeta roja a Vinicius Junior.