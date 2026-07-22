El interés del Real Madrid por fichar a Michael Olise ha dejado de ser un simple rumor del mercado de fichajes, pero el camino hacia el extremo del Bayern de Múnich sigue lleno de obstáculos.

Informaciones periodísticas confirmaron anteriormente que Olise desea unirse al Real Madrid tras el final de la Copa del Mundo 2026, un deseo que se reforzó durante el torneo gracias a la sólida relación que forjó con su compañero en la selección de Francia, Kylian Mbappé.

El diario alemán Bild señaló hace unos días que Mbappé no se limitó a elogiar al Real Madrid ante Olise, sino que informó al presidente del club, Florentino Pérez, del deseo del extremo del Bayern de Múnich de fichar por el conjunto blanco, subrayando que el jugador sería una incorporación importante para el proyecto deportivo.

En relación con estas novedades, el portal Foot Mercato afirmó que la operación choca con un primer obstáculo, consistente en un acuerdo no declarado entre Florentino Pérez y el presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, según el cual no se negociará con ningún jugador del otro club antes de informar oficialmente a la directiva de su equipo.

Y reveló: «Por esta razón, el Real Madrid no ha contactado hasta ahora, de manera oficial, con el Bayern de Múnich ni con Olise y sus representantes, y las negociaciones siguen lejos de la fase de las ofertas oficiales».

Por su parte, el Bayern de Múnich se mueve para retener al jugador, ya que busca renovar su contrato, que se extiende hasta el verano de 2029, elevando su salario anual desde cerca de 14 millones de euros hasta aproximadamente 25 millones de euros, además de tranquilizarlo respecto a las ambiciones deportivas del club en los próximos años. El portal aclaró que Olise mantendrá durante el próximo periodo una reunión con la directiva del Bayern de Múnich, tras su regreso de la participación en la Copa del Mundo, para escuchar el proyecto del club antes de tomar su decisión final.

Se espera que esas conversaciones determinen si el jugador de 24 años solicitará oficialmente la salida este verano, un paso que Florentino Pérez considera una condición fundamental antes de presentar una gran oferta económica para fichar al jugador, algo que ya había prometido durante su última campaña electoral.

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