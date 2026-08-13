El trasfondo del amistoso, presentado como Telekom Cup, entre el campeón récord alemán y el doble ganador de la Copa de Alemania se remonta al fichaje de Julian Nagelsmann por Múnich en el verano de 2021.

El exseleccionador nacional fue entonces liberado de su contrato con Leipzig a cambio de la considerable suma de 25 millones de euros para firmar por el FC Bayern. Además, ambos clubes acordaron disputar un partido amistoso en un futuro próximo.

Ese acuerdo se hará efectivo ahora. El partido se disputará en el Allianz Arena de Múnich, y además todos los ingresos generados irán al FCB. Leipzig renuncia a cualquier parte de un beneficio al respecto.

¿También se integró un amistoso en el traspaso de Max Eberl al FC Bayern?

Según informa kicker, este además no será el único amistoso entre ambos clubes que se haya integrado en un acuerdo previo. Cuando el actual director deportivo del Bayern, Max Eberl, firmó en marzo de 2024 en Säbener Straße, oficialmente seguía teniendo contrato con RB Leipzig. En consecuencia, el campeón récord le aseguró a RB un amistoso como parte de la operación, aunque esta vez en Leipzig.

En general, los responsables del club sajón parecen haberle cogido gusto a un modelo así. Según Bild , todavía están pendientes pruebas de alto nivel contra el Manchester City (por el traspaso de Josko Gvardiols en 2023), el FC Barcelona (Dani Olmo, 2024) y el Manchester United (Benjamin Sesko, 2025). Y también por el traspaso de Yan Diomande al Real Madrid, Leipzig y los blancos planean, según informaciones de kicker, disputar un amistoso.

Tanto para el FC Bayern como para Leipzig, el enfrentamiento directo será la última prueba exigente antes del inicio oficial de la nueva temporada. Mientras que RB visitará el sábado 22 de agosto al Eintracht Trier en la primera ronda de la Copa de Alemania, solo unas horas después será el turno del FCB, que se medirá al BVB en la Supercopa de Alemania.