Según esta información, el acuerdo marco para el regreso de Leonard permanece cerrado sin cambios desde principios de julio. A cambio de los servicios del alero de 35 años, los canadienses envían un amplio paquete global a la costa oeste de Estados Unidos.

Los L.A. Clippers reciben por su referente a Brandon Ingram, Gradey Dick, dos elecciones de primera ronda del draft sin protección, el derecho a un intercambio de elección, además de dos elecciones de segunda ronda.

El hecho de que la ejecución del traspaso se retrasara durante meses no se debió a una demora táctica en la negociación por parte de las dos franquicias, sino a investigaciones jurídicas por parte de la liga. El objeto de la revisión era una posible elusión ilegal de las normas del tope salarial por parte de los Clippers y del jugador. Las sanciones impuestas fueron muy diferentes para los implicados.

Mientras que Leonard salió relativamente bien parado con una multa de 700.000 dólares, la organización de Los Ángeles recibió un castigo mucho más duro. La NBA sancionó, entre otros, al propietario de los Clippers, Steve Ballmer, con una suspensión de un año.

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Kawhi Leonard llevó a Toronto al único título de su historia en la NBA

En un principio, la directiva de los californianos había anunciado que recurriría esta sanción por la vía legal. Sin embargo, el pasado domingo llegó el giro: Ballmer declaró públicamente que renunciaba a tomar medidas judiciales y que, en su lugar, la franquicia quería mirar hacia adelante. Con ello, quedó el camino despejado para la finalización del traspaso.

Desde el punto de vista deportivo, los Toronto Raptors esperan que esta incorporación les dé el salto de calidad decisivo. En la temporada pasada, el equipo cayó por un ajustadísimo 3-4 ante los Cleveland Cavaliers en la primera ronda de los playoffs.

Con Leonard se incorpora ahora un viejo conocido a la plantilla. El All-Star ya jugó en Toronto en la temporada 2018/19 y marcó el capítulo más exitoso hasta la fecha en la historia del club: llevó al equipo, como MVP de las Finales, a conquistar el primer y hasta ahora único campeonato de la NBA, antes de unirse a los Clippers en el verano siguiente.