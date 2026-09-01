Manchester City ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Chelsea para el fichaje de Enzo Fernández, en una operación que se aproxima a su cierre en las últimas horas antes del final del mercado de fichajes.

Según el diario británico The Sun, los directivos del Manchester City abrieron finalmente negociaciones directas con su club rival en la Premier League por la contratación del centrocampista de 25 años, este lunes.

Fernández se prepara para reencontrarse con el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca, quien sustituyó a Pep Guardiola al frente del Manchester City desde el banquillo del Etihad Stadium durante el verano.

El jugador argentino afronta una carrera contra el reloj para completar el traspaso antes del cierre del mercado de fichajes, previsto para las 11 de la noche de hoy, hora local.

El periodista deportivo Gianluca Di Marzio confirmó que el Manchester City alcanzó un acuerdo preliminar por la operación de Fernández.

El jugador espera ahora la luz verde para someterse al reconocimiento médico de cara a completar su traspaso.

El Chelsea y su entrenador, Xabi Alonso, guardaron silencio sobre el futuro de Fernández, después de que fuera excluido de la lista del equipo para el duelo ante el Brighton, el domingo.

El técnico español, al ser preguntado sobre si el campeón del mundo había disputado su último partido con el conjunto londinense, respondió: "Ya veremos. Queremos lo mejor para el equipo, y por eso tomamos la decisión ante el Luton y hoy, y cualquier cosa que ocurra antes de la tarde del martes, necesitamos estar al tanto de cómo evolucionará".

Y añadió: "No estamos seguros, nos preparamos para todos los escenarios, pero estoy seguro de que, pase lo que pase a partir del miércoles, tendremos una plantilla lo suficientemente buena para competir en todos los partidos de la Premier League".

Fernández había dirigido duras críticas a la directiva del Chelsea cuando Maresca fue destituido en enero.

El jugador declaró a la cadena mexicana TUDN: "No lo entiendo. A veces hay cosas que no entendemos nosotros como jugadores, y cómo y de qué manera intentan gestionar las cosas".

Y agregó: "Está claro que fue una salida que nos dolió mucho, sobre todo a mitad de temporada, porque corta todo de forma repentina".

Continuó: "Teníamos una identidad. Nos dio un sistema, aunque según la naturaleza del fútbol, las cosas a veces van bien y a veces mal. Pero él siempre tuvo una identidad muy clara en lo que respecta a entrenar y jugar".

El Chelsea inició conversaciones para el fichaje del centrocampista de la Roma, Manu Koné, para que sea un posible sustituto de Fernández.



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