En un movimiento que revela el nivel de cautela que se vive en los pasillos del Barcelona, el técnico Hansi Flick decidió dejar fuera a su estrella brasileña Raphinha del complicado viaje del equipo a Estambul para enfrentar al Galatasaray, en una decisión que no fue tanto técnica como médica y preventiva, con un acuerdo total entre ambas partes para evitar una nueva recaída.

Acuerdo entre Flick y Raphinha

El entrenador alemán confirmó el pasado viernes que el extremo brasileño no estará en la lista del Barcelona para el partido del martes contra el Galatasaray en Turquía, el mismo acuerdo que también lo dejó fuera del encuentro contra el Getafe del pasado sábado.

Fuentes del interior del club azulgrana revelaron que Flick no quiere correr riesgo alguno con el jugador, después de lo ocurrido la temporada pasada, cuando se precipitó su regreso de la lesión, lo que provocó que sufriera dos lesiones adicionales que lo mantuvieron largo tiempo alejado de los terrenos de juego.

Una fuente cercana al cuerpo técnico declaró, según informó el diario español "Marca": "Esta vez queremos evitar cualquier sorpresa".

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Añadió que la decisión se tomó por unanimidad y que, si el partido hubiera sido el Clásico, Raphinha podría haber jugado, pero dada la fortaleza del rival y la importancia de los compromisos venideros, ambas partes prefirieron esperar y darle más tiempo para una recuperación completa.

Programa especial en Estambul

En cuanto a los preparativos, el cuerpo técnico decidió no regresar directamente a Barcelona tras el partido contra el Galatasaray para evitar el desgaste y el riesgo de posibles lesiones derivadas del viaje.

Los jugadores pasarán la noche en Estambul y realizarán una sesión de entrenamiento en la ciudad turca antes de volver a Barcelona el miércoles, con la vista puesta en el próximo partido del sábado contra el Real Betis en LaLiga.

La lista del Barcelona para el duelo ante el Galatasaray

Hansi Flick anunció este lunes la lista oficial del equipo para el partido contra el Galatasaray, que no deparó grandes sorpresas más allá de la ausencia de Raphinha.

La lista quedó de la siguiente manera:

Porteros: Joan García, Livaković, Szczęsny.

Defensas: Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Cancelo, Baldé, Fariñanas.

Centrocampistas: Pedri, Rodri, Gavi, Bernal, Fermín, Olmo.

Delanteros: Lamine Yamal, Gordon, Adeyemi y Gabriel Jesus.



