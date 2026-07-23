El Al-Ahli saudí cerró el fichaje de Abdullah Radif, exdelantero del Al-Hilal, durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que su vecino y rival tradicional, el Al-Ittihad, desistiera de incorporarlo.

El Al-Hilal anunció, el pasado 7 de julio, la salida definitiva de Abdullah Radif de sus filas, tras 5 años desde su ascenso al primer equipo, durante los cuales fue cedido a los clubes Al-Taawoun, Al-Shabab, Al-Ettifaq y Al-Fayha.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que el Al-Ahli llegó a un acuerdo con Abdullah Radif para su traspaso a sus filas en el actual mercado de verano, con un contrato que se extiende por los próximos 4 años y que finaliza en 2030.

Radif ya había acordado con el Al-Ittihad su incorporación a sus filas, con un contrato de 3 temporadas durante las cuales percibiría 27 millones de riales, a razón de 9 millones por temporada, antes de que "El Decano" diera marcha atrás por no disponer de la liquidez financiera necesaria para completar la operación.

Se espera que Radif sea el tercer delantero del Al-Ahli, en competencia con el brasileño Ricardo Matías, por detrás del inglés Ivan Toney y el saudí Firas Al-Buraikan.

De este modo, el futbolista de 23 años será el sexto fichaje del Al-Ahli en el actual mercado de verano, tras el gambiano Aboubakar Sidy Camtia, el portugués Francisco Trincão, el armenio Eduard Spertsyan y los saudíes Mishal Al-Mutairi y Nayef Masoud.

Cabe recordar que la última experiencia del joven delantero saudí fue con el Al-Fayha durante la segunda mitad de la temporada pasada, en la que solo disputó 8 partidos, sin marcar ningún gol, mientras que dio dos asistencias.