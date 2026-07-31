El Arsenal inglés ha alcanzado un acuerdo de principio para fichar al internacional brasileño Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle United, y el campeón de la Premier League ha fijado una fecha durante la próxima semana para realizar el reconocimiento médico del jugador.

El diario británico "Daily Mail" señaló que el valor del acuerdo pactado asciende a 77 millones de libras esterlinas, además de incentivos y variables adicionales. Y pese a que aún no se han firmado los contratos oficiales, la operación se ha vuelto muy inminente y se encuentra en sus fases finales.

La directiva del Newcastle se mostraba muy reticente a desprenderse de Guimaraes, de 28 años, especialmente tras la pérdida de otras piezas destacadas este verano como Sandro Tonali y Anthony Gordon, además de la dimisión presentada hoy por el entrenador Eddie Howe. Sin embargo, la insistencia del Arsenal y su deseo de cerrar el fichaje decantaron la balanza, sobre todo después de que la estrella brasileña diera una sorpresa a la directiva del Newcastle hace semanas al comunicarles su explícito deseo de marcharse, algo que se materializó en que no viajara con la expedición del equipo al campamento de preparación en "La Manga".

Guimaraes, que se coronó con el Newcastle campeón de la Copa de la Liga en marzo de 2025 y participó recientemente en la fase final de la Copa del Mundo, será el cuarto fichaje veraniego del Arsenal, tras activar la cláusula de compra definitiva del defensa Piero Hincapié procedente del Bayer Leverkusen, incorporar al portero Illan Meslier en una operación a coste cero y cerrar el fichaje del extremo griego Christos Tzolis del Club Brujas por 36 millones de libras esterlinas.

Cabe recordar que el Arsenal ya había intentado hacerse con el jugador por primera vez en 2022 procedente del Lyon francés, antes de que el Newcastle se le adelantara entonces para cerrar la firma.