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El director general del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha abordado las especulaciones sobre un posible nuevo contrato para Michael Olise tras el reciente avance del club con Harry Kane. El extremo francés se ha convertido en una pieza fundamental del esquema ofensivo del conjunto bávaro desde su llegada a Alemania.

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La postura del Bayern sobre un nuevo contrato para Olise

Tras asegurar el futuro a largo plazo de Kane, su delantero de referencia, el Bayern de Múnich afronta preguntas sobre las próximas prioridades en su plantilla repleta de estrellas. Al director general Jan-Christian Dreesen se le preguntó directamente si Olise sería el siguiente jugador en renovar su contrato en el Allianz Arena. El exjugador del Crystal Palace ha protagonizado un ascenso meteórico en la Bundesliga y se ha consolidado como una pieza clave del ataque del equipo y uno de los favoritos de la afición del Bayern.

Pese a su impacto inmediato sobre el terreno de juego, la directiva del club no siente ninguna urgencia por volver a sentarse a negociar. Dreesen confirmó que la situación está bajo control gracias a la larga duración del contrato actual del jugador. «Es algo de lo que Max y yo somos responsables conjuntamente. Siempre hemos dicho que no solo tenemos a un jugador fantástico como Harry, sino también a otros grandes jugadores en nuestra plantilla, entre ellos Michael Olise. Su contrato termina en 2029 y nos sentaremos a hablar cuando llegue el momento oportuno», explicó el director general a los medios.

El impacto de Olise en Baviera

Desde su sonado fichaje procedente de la Premier League, Olise ha justificado la importante inversión realizada por el departamento deportivo del club. Max Eberl recordó recientemente el proceso de fichaje y señaló que los 53 millones de euros de traspaso fijo pagados por el internacional francés han resultado ser una excelente inversión. El extremo ha logrado disipar las dudas iniciales sobre su capacidad para mantenerse disponible, ha jugado con regularidad y ha aportado la creatividad que la directiva del Bayern echaba en falta en temporadas anteriores.

La capacidad del jugador de 22 años para adaptarse sin dificultades del fútbol inglés a las exigencias de la Bundesliga ha impresionado tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico. Su calidad técnica y su eficacia en el último tercio del campo le han permitido firmar unas cifras increíbles, con numerosos goles y asistencias que han mantenido al Bayern en lo más alto de la tabla. Al fichar a Olise con un contrato hasta 2029, el club se aseguró de mantener el control sobre su desarrollo y su posible valor de mercado en los próximos años.

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La gestión de una plantilla de estrellas

Getty Images

Las palabras de Dreesen reflejan una estrategia más amplia de la directiva del Bayern para mantener la estabilidad y, al mismo tiempo, recompensar el rendimiento. Con la renovación de Kane cerrada, la atención se desplaza de forma natural hacia la próxima generación de talentos, pero el club quiere evitar una subida de salarios como reacción inmediata. La presencia de Max Eberl como miembro de la junta directiva responsable del área deportiva garantiza que todas las negociaciones contractuales se aborden pensando en la salud financiera a largo plazo y la armonía de la plantilla, en lugar de limitarse a reaccionar a los rumores de traspasos.

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Por ahora, Olise parece plenamente asentado en Múnich, donde ha encontrado un escenario para mostrar su talento en la Champions League y en la competición nacional. El club sigue decidido a conservar a sus mejores jugadores, pero, con cinco años aún por delante en su contrato actual, no existe el riesgo inmediato de que el extremo entre en la recta final de su vinculación.