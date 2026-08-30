Parece que el Manchester City, que ha logrado un gran comienzo en la Premier League, no está satisfecho con su plantilla actual y quiere más.

Según el diario "Mundo Deportivo", el club no ha cerrado el mercado de fichajes, y los informes procedentes de Holanda apuntan a que mantiene conversaciones para hacerse con Cody Gakpo, delantero del Liverpool de 27 años.

Los informes señalan que el club inglés habría alcanzado un acuerdo personal con los agentes del internacional holandés, y está a punto de presentar una oferta de 100 millones de euros al Liverpool.

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Si Gakpo se une al Manchester City por esa cantidad, se convertiría de inmediato en el traspaso más caro de la historia de Holanda.

Ostenta actualmente ese título Frenkie de Jong, que pasó del Ajax al Barcelona en 2019 por 75 millones de euros más un máximo de 11 millones de euros en variables.

No obstante, el Liverpool aún no ha dado luz verde a la salida del jugador. Y no quiere permitir la marcha de Gakpo hasta encontrar un sustituto adecuado para el exdelantero del PSV Eindhoven.

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) está cerca de incorporarse, pero el Liverpool también busca otro extremo destacado.

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