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Hussein Hamdy

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Acuerdo cerrado: una estrella del Chelsea, a las puertas del Tottenham

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M. Mudryk
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Nuevo desafío en la Premier League

Uno de los futbolistas destacados en las filas del Chelsea se acercó a un traspaso oficial al Tottenham Hotspur durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Última hora: Mykhailo Mudryk se marchará al Tottenham. Todo está acordado, incluidas las condiciones personales del contrato".

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Y añadió Romano: "Mudryk se unirá al Tottenham en calidad de cedido a cambio de unos honorarios, y también se entiende que el acuerdo incluye una cláusula que permite comprar al jugador, aunque no es obligatoria".

El experto en fichajes concluyó: "El jugador ucraniano volverá a trabajar de nuevo bajo la dirección de Roberto De Zerbi".

Roberto De Zerbi y Mykhailo Mudryk ya habían trabajado juntos en las filas del Shajtar Donetsk ucraniano.

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