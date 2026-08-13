"Ya hay movimiento". Max Eberl se mostró extremadamente confiado a comienzos de agosto en que "en algún momento" surgiría una opción para sus tres casos problemáticos. Porque entonces "los equipos mirarían sus plantillas" y posiblemente verían todavía necesidad de actuar debido a lesiones o a clasificaciones logradas para competiciones europeas.

Para Eberl, este es el momento en el que, de cara a la planificación de la plantilla, también quiere cumplir este verano los últimos deseos del consejo de supervisión dominado por el patrón del club Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge: vender a los costosos y no deseados descartes. Porque Sacha Boey, Joao Palhinha y Bryan Zaragoza hace tiempo que se han convertido en eso.

Incluso el entrenador Vincent Kompany no ocultó esto, aunque pidió "tratar a los tres jugadores con respeto" y subrayó que quiere seguir trabajando con ellos mientras sigan bajo contrato con el Bayern.

FC Bayern: Palhinha ya tiene un acuerdo con Aston Villa, ¿venta cerca de cerrarse?

Diez días después de la declaración de Eberl sobre el "movimiento", en realidad solo ha habido un avance concreto con uno de los candidatos a salir. Aston Villa está intentando activamente fichar a Joao Palhinha. El club de la Premier League debe compensar la larga ausencia de Amadou Onana (rotura del ligamento cruzado).

Hay dinero para ello tras la venta récord de Morgan Rogers al Chelsea por 138 millones de euros. También por eso, el campeón récord de Alemania no se mueve de sus claras exigencias en el caso Palhinha. Los 51 millones de euros que en su día se invirtieron y se transfirieron al Fulham deberían recuperarse al menos en parte este verano. Por eso, el Bayern rechazó una primera oferta, que desde Inglaterra habría consistido en una cesión con opción de compra posterior, según Sky, e insiste en una venta por alrededor de 25 millones de euros.

Sin embargo, según informa kicker , aun así hay una tendencia positiva y una pista de que el capítulo de Palhinha pronto podría terminar de verdad en Múnich. Según cuenta la revista especializada, al menos ya existe un acuerdo entre Palhinha y el club de la Premier League. Un componente que había faltado en el antes previsto traspaso al Tottenham, donde estaba cedido. Porque el cambio mediante opción de compra no fracasó porque los Spurs no quisieran ejecutarla, sino, según kicker, principalmente por las pretensiones salariales de Palhinha.

Las negociaciones con los Villans continúan ahora y al final podrían acabar realmente bien para Eberl. Algo así todavía no parece estar a la vista con los otros dos "casos problemáticos" del director deportivo, aunque en el caso de Bryan Zaragoza esto aparentemente también se debe a las exigencias del propio jugador.

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¿Se quedará el FC Bayern atascado con Zaragoza? Rechaza una lucrativa oferta de traspaso

Como informa kicker , Zaragoza habría rechazado una lucrativa oferta procedente de fuera de Europa. Mundo Deportivo había escrito recientemente sobre ofertas extremadamente atractivas desde el punto de vista financiero procedentes de Oriente Medio, pero el jugador, que acaba de cumplir 24 años, al parecer no se ve allí en este momento de su carrera.

Más bien, lo que más le gustaría sería regresar a su país natal, España. Allí, al menos los dos clubes de Primera División Espanyol de Barcelona y Deportivo Alavés mostrarían interés. Pero con Zaragoza sigue existiendo el problema de que el atacante no puede soportar carga de trabajo debido a una inflamación de rodilla prolongada. También por eso, kicker califica una venta de Zaragoza como una "tarea complicada" para Eberl.

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Zaragoza y Boey corren el riesgo de acabar en la grada en el FC Bayern

Si el español se queda en Múnich, entonces, al igual que Sacha Boey, solo seguirá los partidos del Bayern desde la grada. Para ambos ya no habría sitio en la plantilla del Bayern, se dice. En el caso de Boey, el Galatasaray de Estambul, donde el francés jugó cedido desde febrero de la pasada temporada, sí habría estado dispuesto a una nueva cesión. Sin embargo, el gran club turco quiere reservar las limitadas plazas de plantilla para jugadores extranjeros para sueños de mercado mayores.

Al parecer, por ahora otros interesados buscan en vano. "A día de hoy, todavía no ha pasado nada con el francés", escribe kicker. Así que Eberl tendrá que volver a esperar a que entre de nuevo "movimiento".

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FC Bayern: rendimiento y estadísticas de Zaragoza, Palhinha y Boey



