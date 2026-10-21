¿Acudirá Kvaratskhelia a la gala del Balón de Oro tras su escalofriante lesión?

Un informe periodístico se preguntó, este miércoles, sobre la situación del georgiano Jvicha Kvaratsjelia, estrella del Paris Saint-Germain, de cara a su presencia en la gala del Balón de Oro, que se celebrará el próximo lunes.

El sitio web "Foot Mercato" informó de que, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el partido ante el Barcelona (4-2) ayer martes, en la Liga de Campeones, Jvicha Kvaratsjelia afronta ahora un largo período de recuperación.

El Paris Saint-Germain anunció que su delantero georgiano se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días, sin precisar la duración de su ausencia.

Esta lesión plantea interrogantes sobre su presencia en la gala de entrega de premios del Balón de Oro, prevista para el próximo lunes en Londres.

Kvaratsjelia es uno de los principales candidatos a ganar el premio individual, junto a sus compañeros Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz, del Paris Saint-Germain, y podría ausentarse de la gala.

Hasta el momento, el club parisino se ha abstenido de comentar la posible participación de Kvaratsjelia en la gala.