Ernesto Valverde, exentrenador del Barcelona, ha surgido como candidato preferido para asumir el banquillo del Valencia durante el próximo periodo.

El sitio Tribuna señaló, citando a la Cadena COPE, que Valverde es el candidato preferido del director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, para suceder a Carlos Corberán, destituido por los malos resultados.

El Valencia ocupa el último lugar en la tabla de clasificación de LaLiga, con un solo punto, tras no lograr ninguna victoria en sus cinco primeros partidos, lo que ha llevado al club a realizar amplios cambios.

También fueron relevados de sus funciones el consejero delegado Ron Gourlay y su equipo de directivos, mientras que Vázquez fue nombrado nuevo director deportivo tras su salida de Osasuna.

Vázquez ya ha comenzado a pensar en la primera de sus grandes decisiones en su nuevo cargo, ya que los informes apuntan a que Valverde encabeza su lista para hacerse con el mando hasta el final de la temporada.

Valverde cuenta con una amplia experiencia al más alto nivel, incluida su etapa al frente del Barcelona, donde conquistó dos títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

El técnico, de 62 años de edad, dirigió al Athletic Club en su última experiencia, antes de marcharse del club vasco este verano, y actualmente se encuentra sin equipo.

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