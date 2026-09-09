Según un informe de Sport Bild, los contratos de Marcel Sabitzer y Ramy Bensebaini, que expiran el próximo verano, ya no serán renovados.

En el caso del austriaco, incluso se considera "internamente descartada por el momento" una continuidad de la relación, según se indica. Ya en la pasada temporada, el jugador de 32 años había perdido en gran medida su puesto de titular a las órdenes del entrenador Niko Kovac, y con el fichaje de Joey Veerman su situación ha empeorado aún más.

Por ello, durante un tiempo se planteó un cambio de club para Sabitzer en el pasado mercado de verano, y según su agente Roger Wittmann también tuvo numerosas opciones para cambiar de aires: "Hubo diez consultas diferentes, pero Marcel Sabitzer se quedará", anunció Wittmann antes del cierre del mercado.

La situación de Bensebaini parece ser similar. A diferencia de Sabitzer, el defensa sí tuvo más continuidad con Kovac, pero aun así no se le ofrecerá un nuevo contrato para la próxima temporada. El BVB perdería así tanto al argelino como a Sabitzer a coste cero.

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¿Qué pasará con Julian Ryerson, Waldemar Anton y Gregor Kobel?

Según el informe, el BVB quiere mantener la estrategia del último mercado de verano y volver a apostar en mayor medida por jugadores más jóvenes y con margen de desarrollo, que más adelante puedan ser vendidos por mucho más dinero y así generar beneficios.

No obstante, seguirá habiendo un bloque experimentado: según esa información, a los dos defensas Julian Ryerson y Waldemar Anton ya se les ha comunicado que al club le gustaría ampliar sus contratos, vigentes hasta 2028.

Lo mismo ocurre con el guardameta Gregor Kobel, cuyo contrato también expira el 30 de junio de 2028. En el pasado, el suizo ha sido relacionado en repetidas ocasiones con varios grandes clubes, pero las conversaciones con los dirigentes del BVB sobre un nuevo contrato deberían producirse todavía este año.