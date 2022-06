Acto de despedida de Marcelo del Real Madrid y rueda de prensa, en directo

El brasileño se despide en un acto institucional desde la Ciudad Real Madrid

Marcelo pone punto y final a su etapa en el Real Madrid. Lo hace de la mejor forma posible: con una despedida en Valdebebas a la altura de su leyenda, rodeado de directivos, incluido Florentino Pérez, de su entrenador, Carlo Ancelotti y de su familia. También de los 25 títulos que ha levantado como jugador blanco incluida la última liga y la última Champions, ambas conquistadas esta temporada con él como capitán.

Tras esta despedida en la Ciudad Deportiva, el brasileño responderá a las preguntas de la prensa. Es entonces cuando se espera que dé alguna pista sobre su futuro. Su idea era seguir en el Madrid, pero el club cree que es momento de apostar por otros jugadores. Seguir en la élite, irse a una liga menor o incluso la retirada son algunas de las opciones que se han barajado en la prensa en los últimos meses.

Acto de despedida de Marcelo del Real Madrid

El video comienza con un vídeo que repasa las mejores jugadas y los momentos más icónicos del brasileño desde su llegada en 2007. Se puede ver al futbolista y su familia visiblemente emocionados, aunque de momento contienen las lágrimas. El salón de actos de la Ciudad Deportiva está completamente lleno.

Florentino Pérez

"Es un día para la memoria, lleno de recuerdos imborrables. Queremos rendir homenaje a nuestro capitán. Quien se ha convertido auna de nuestras más grandes leyendas. El jugador con más títulos de la historia del Real Madrid. Estamos hablando de Marcelo"

"Eres el jugador extranjero con más partidos en la historia del club. Lo has ganado absolutamente todo. Un total de 25 títulos. Has jugado 546 partidos y has marca 37 goles. Eres uno de los grandes laterales de la historia del club y también de la historia mundial.

"Los madridistas estamos agradecidos por dejarte el alma. Por tu forma de ser. Por tu felicidad, que fue fundamental para que el equipo cosechase éxitos. Hoy debes sentirte una persona privilegiada que has alegrado el corazón de mucha gente, y debes sentirte orgulloso por lo que tus seres queridos han podido difrutar. Quiero tener unas palabras de cariño para tu familia"

"Marcelo, todos se sienten orgullosos de lo que representas para el madridismo. Siempre pones por delante los valores del Madrid, los cuales te inculcaron cuando llegaste con 18 años. Ser el jugador del Madrid con más títulos solo está al alcance de muy pocos jugadores"

"Como presidente, quiero darte las gracias por parte de todos los que formamos esta institución y de parte de todos los socios. He tenido la suerte de haber compartido muchos momentos, y estoy seguro de que siempre serás uno de los grandes representantes del Real Madrid. El Madrid siempre será tu casa. Muchas gracias por lo que nos has hecho disfrutar con la pelota"

Marcelo

"He intentado prometerme que iba a hablar normal. Quería agradecer al club y a los compañeros con los que he tenido la suerte de jugar. A los entrenadores que he tenido. A los utilleros, que son como familia. Los que trabajan en la residencia y los de seguridad. Los que trabajan por detrás y tienen el trabajo sucio. Nosotros solo jugamos al fútbol, pero me gusta reforzar que para que lo hagamos bien hay un trabajo por detrás y eso lo aprendí. Quiero darle las gracias al Real Madrid, al mejor club del mundo, y a tdos los que están atrás. He despertado todos los días con alegría. De poder jugar en el mejor club del mundo. De hacer historia aquí"

"Quiero agradecer a mi mujer, que está aquí desde el principio y me ha dado dos hijos maravillosos. Hemos formado una familia juntos y si soy lo que soy hoy es por ti, Clarice"

"Cuando salí de Brasil tenía la idea de jugar en un grande de Europa y cuando fiché por el Madrid fue una aventura maravillosa. Salgo de aquí como el jugador que ha ganado más títulos en el mejor cñub del mundo. Quería agradecer a Raúl, al que llamo capi, que tuvo un detalle muy bonito: cuando nació mi hijo tuviste un detalle muy grande, y desde ahí empecé a verte como un ejemplo. Yo quise seguir el tuyo. He tenido un ejemplo muy fuerte, que has sido tú"

"Hoy no es un día triste. Lloramos porque tenemos muchas memorias. Salgo de aquí con la cabeza alta. Todo el mundo está muy orgullosa de mí. Soy un afortunado de tener gente que me ha apoyado. Muchas gracias a todos. No es un adios porque no me siento que me vaya del Madrid. Cuando dije el otro día que el futuro del Madrid estaba muy fuerte. Es muy prometedor, como ha sido siempre. Incluido mi hijo, que está en la cantera. Llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre. Muchas gracias a todos"