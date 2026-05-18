¿Acompañará Ronald Koeman Jr. a la selección holandesa al Mundial? El seleccionador responde

Ronald Koeman no llevará a su hijo, Ronald Koeman Jr., al Mundial este verano. Así lo confirmó el seleccionador el lunes en elprograma «Rondo» de Ziggo Sport.

Koeman Jr., de 30 años, ha jugado 37 de los 39 partidos del Telstar esta temporada y el domingo incluso marcó de penalti contra el FC Volendam.

Por eso, muchos sugerían llevarlo al Mundial como cuarto portero.

El lunes, en Rondo, Koeman respondió: «Analizamos llevar un cuarto portero, ya sea en la lista o fuera de ella».

Los equipos pueden llevar jugadores extra al Mundial, fuera de la lista oficial. Pueden usarlos en los entrenamientos o incorporarlos si alguien se lesiona.

Al preguntarle el presentador Wytse van der Goot si ese cuarto portero podría ser su hijo, Koeman responde riendo: «No, se va de vacaciones».

La lista definitiva se anunciará el miércoles y Holanda debutará el 14 de junio ante Japón.