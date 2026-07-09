Aclaración oficial: la FIFA explica la anulación del gol de Egipto ante Argentina y la no concesión del penalti a Salah

La FIFA ha emitido un comunicado oficial sobre las decisiones arbitrales más polémicas del partido entre Egipto y Argentina, que terminó con la victoria de los «bailarines del tango» (3-2) en los octavos de final del Mundial de 2026, tras la avalancha de críticas que suscitaron las decisiones del árbitro francés François Litxer.

La polémica surgió tras la anulación de un gol egipcio por falta en la jugada inicial y la reclamación de un posible penalti a Mohamed Salah justo antes del tercer tanto argentino, lo que provocó las protestas del equipo y el cuerpo técnico de Egipto.

Expertos y exjugadores discreparon sobre la corrección de las decisiones del árbitro francés, lo que confirma la polémica y obligó a la FIFA a intervenir.

Leyendas como Alan Shearer, Gary Neville y Roy Keane consideran que Egipto sufrió una injusticia arbitral, opinión que comparte el exjugador argentino Claudio López.

El experto inglés Graham Scott considera errónea la anulación del gol egipcio, mientras que la cadena especializada «Archivo VAR» la defiende.

Para zanjar la polémica, el italiano Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, explicó que el VAR aplicó el protocolo en ambos casos.

Colina: Por eso se anuló el gol de Egipto.

Colina aclaró que la FIFA no suele comentar casos concretos durante los torneos, pero consideró necesario explicar algunos puntos por la magnitud de la polémica.

«Normalmente, durante los torneos, preferimos no comentar casos arbitrales concretos, pero recientemente hemos aclarado cómo deben actuar los árbitros ante los intentos de los jugadores de obstaculizar a los porteros, por lo que hemos considerado necesario aclarar otro punto que ha suscitado mucho debate», declaró este jueves a través de la página web oficial de la FIFA.

Explicó el funcionamiento del vídeo: «Tras cada gol, el árbitro de vídeo revisa toda la jugada. Si detecta una infracción que influya directamente en el tanto, recomienda al árbitro principal revisarla en la pantalla».

Insistió en que el protocolo del «VAR» no fija ni tiempo ni distancia para la revisión: «No hay límite de tiempo ni distancia específica entre la infracción y el gol para que se tenga en cuenta».

Sobre el gol anulado a Egipto, Colina afirmó: «En el partido contra Argentina, el egipcio Marwan Attia pisó claramente el pie de Lisandro Martínez».

Y añadió: «Para nosotros, una falta es una falta, con independencia de su claridad. Si el árbitro en el campo no la ve, el VAR puede intervenir».

¿Por qué no se pitó penalti a favor de Mohamed Salah?

También habló de la jugada en la que Egipto reclamó un penalti a favor de Mohamed Salah antes del tercer gol de Argentina.

«Si no se detecta ninguna infracción durante la jugada que condujo al gol, el árbitro de vídeo se lo comunica al árbitro», explicó.

Añadió, explicando la diferencia entre una falta y un contacto lícito: «Pisar el pie del rival se considera falta; sin embargo, si el defensa toca primero el balón y después se produce un contacto natural, no hay falta».

Aplicó esta interpretación al contacto entre Salah y Julián Álvarez y afirmó: «El árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal».

La web de la FIFA publicó un nuevo ángulo que, según afirma, muestra que Álvarez tocó el balón antes del contacto.

Además, Salah no insistió en la reclamación: se levantó y regresó a su posición antes del contraataque argentino que acabó en gol.

Colina: Algunas decisiones seguirán siendo objeto de interpretación

Colina concluyó que algunas jugadas siempre tendrán lecturas diversas, aunque ratificó su confianza en el trabajo arbitral durante el torneo.

«Siempre habrá margen para la interpretación personal en algunas decisiones arbitrales, pero estamos satisfechos con la forma en que se han aplicado estos principios a lo largo del torneo», afirmó.

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