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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Achraf Hakimi se mete en la polémica del Balón de Oro con una declaración diplomática

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
A. Hakimi
Inglaterra
Francia
Marruecos

Se encuentra entre los candidatos al premio

El marroquí Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, se pronunció sobre la polémica en torno al Balón de Oro 2026, premio al que opta como uno de los candidatos.

La lista de los 30 jugadores nominados al galardón incluye a 10 futbolistas de un mismo club: el Paris Saint-Germain.

Tras su nominación entre los treinta candidatos al Balón de Oro, igual que la temporada pasada, Achraf Hakimi espera sobre todo ver a un jugador del Paris Saint-Germain levantar el trofeo, un año después de la victoria de Ousmane Dembélé (Hakimi finalizó sexto).

 En una entrevista con la cadena "CBS", tras la victoria del Paris Saint-Germain ante el Manchester City (2-4) la noche anterior, el internacional marroquí reconoció que aspira a ganar este prestigioso premio individual, pero que no quiere convertirlo en una obsesión.

Declaró: "Ojalá alguno de los jugadores del Paris Saint-Germain pueda traer este trofeo a París, y que podamos celebrarlo con la afición y con el equipo".

Y añadió: "¿Si deseo ganarlo? Es un premio especial y todo el mundo desea ganarlo, pero incluso si no lo gano, estoy muy contento con mi nominación. Para mí, lo más importante son los títulos del equipo".

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