Achraf Hakimi da un paso drástico tras la resolución del caso de violación

Achraf Hakimi recurrirá en casación la resolución que le obliga a comparecer ante un tribunal francés. El defensa del París Saint-Germain y de Marruecos está acusado de violación desde febrero de 2023 y afirma ser inocente.

El caso se originó en febrero de 2023, cuando una joven denunció en una comisaría de Nogent-sur-Marne haber sufrido abusos sexuales en la vivienda del jugador en Boulogne-Billancourt, un suburbio de París.

Aunque al principio no denunció formalmente, la Fiscalía abrió una investigación por la gravedad de las acusaciones.

Tras varios años de investigación, el Tribunal de Apelación confirmó que existen pruebas suficientes para un juicio penal.

El abogado del defensa marroquí confirmó el viernes a Reuters que recurrirán ante la Cour de cassation, el máximo tribunal francés.

El jugador del PSG siempre ha rechazado las acusaciones. Hace unos días reaccionó en X: «He guardado silenciodurante años. Pensaba que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia garantizaría que se tomaran las decisiones correctas».

También denunció que se han difundido falsedades. «Hoy se cuenta una historia que no es la mía, a costa de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces siento que me he convertido en un blanco fácil. He esperado este juicio desde el primer día y ahora lo espero con ilusión. Por fin podré hacer oír mi voz».