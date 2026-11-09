¿Aceptará el brasileño? El exjugador del Real Madrid propone una solución para el dilema de Vinícius

Santiago Cañizares, exguardameta del Real Madrid, abrió el debate sobre el futuro de Vinicius Junior dentro de la plantilla del conjunto blanco, proponiendo una solución táctica que podría imponer un cambio en los roles de la línea ofensiva, en medio de la notable mejoría en los resultados del equipo durante el periodo de ausencia del extremo brasileño.

Cañizares considera que el entrenador José Mourinho afronta una verdadera prueba con el regreso de Vinicius a las competiciones nacionales, especialmente después de que el Real Madrid lograra una serie de victorias y encontrara alternativas ofensivas que demostraron su capacidad para aportar, encabezadas por el marfileño Yan Diomande.

En declaraciones recogidas por el diario Mundo Deportivo, Cañizares dijo: «Para mí, la solución es que Vinicius juegue en la posición de delantero centro puro y que sea el suplente de Mbappé».

Y añadió: «Vinicius es un jugador al que, por supuesto, no se puede ignorar, y Mourinho no lo dejará fuera de sus planes. El equipo puede conseguir victorias con él y Mbappé juntos, pero no mantendrá la misma identidad ni el mismo equilibrio ni el mismo buen ambiente».

La propuesta de Cañizares llega en un momento delicado para Vinicius, que atraviesa una etapa complicada en lo deportivo, después de que su rendimiento goleador cayera y se convirtiera en blanco de las críticas de la afición del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius ha marcado un gol y ha dado 3 asistencias en 874 minutos en las distintas competiciones esta temporada, con una media de una contribución goleadora cada 219 minutos aproximadamente.

Esta propuesta plantea interrogantes sobre hasta qué punto el brasileño aceptaría convertirse en suplente permanente, pese a que anteriormente era la estrella del equipo titular.

El jugador también recibió críticas del propio Mourinho, después de que lo sustituyera de forma prematura durante el duelo ante la Roma en la Liga de Campeones, tras un error técnico que contribuyó a que el equipo encajara un gol, mientras que el técnico portugués no ocultó su malestar por algunas de sus actitudes sobre el terreno de juego.

Los problemas de la estrella brasileña se agravaron después de ser expulsado ante el Villarreal el 10 de octubre, tras tirar del pelo al jugador rival Nathan Salivá, antes de que el Comité de Disciplina decidiera sancionarlo con cuatro partidos en LaLiga, dos por el incidente y otros dos por protestar al árbitro.

El Comité de Apelación rechazó la solicitud del Real Madrid de reducir la sanción el 16 de octubre, por lo que Vinicius se perdió los enfrentamientos ante el Sevilla, el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia, siendo el Clásico del Camp Nou el más destacado de los partidos que se perdió.

Diomande aprovecha la ausencia y presenta sus credenciales

En contrapartida, el marfileño Yan Diomande aprovechó de forma ideal la ausencia de Vinicius, después de recibir la oportunidad de jugar en la posición de extremo izquierdo, y ofreció unos niveles destacados que pusieron en debate la idea del regreso directo del brasileño al once titular.

Diomande marcó un gol y dio otro ante el Sevilla en la victoria por 4-1, luego repitió la contribución goleadora ante el Leipzig, antes de ofrecer una buena actuación en la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 2-1 en el Clásico, y después volvió a marcar durante el triunfo ante el Racing de Santander por un contundente 3-0.

El marfileño siguió apareciendo en el once titular ante el Valencia, en la victoria por 3-0, confirmando que ya no es un simple suplente de emergencia en ausencia de la estrella brasileña.

Los números colectivos complican aún más la situación de Vinicius, ya que el Real Madrid logró la victoria en los cuatro partidos en los que estuvo ausente en LaLiga, marcando 12 goles y cosechando el pleno con 12 puntos.

El equipo alcanzó además 8 victorias consecutivas en las distintas competiciones, tras su triunfo sobre el Valencia, elevando su cuenta a 30 puntos, a 3 del líder Barcelona.