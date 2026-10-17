Deco, director deportivo del Barcelona, mantuvo este viernes una reunión en la ciudad catalana con Juanma López, agente de Dani Olmo, para abordar la situación actual del jugador dentro del equipo y conocer las intenciones de ambas partes, en medio de las crecientes informaciones sobre el interés del Bayern de Múnich en fichar al futbolista blaugrana.

Según el diario español "Sport", el encuentro llegó en un momento en el que el futuro de Dani Olmo ha generado cierta polémica en las últimas semanas, especialmente después de revelarse el interés del Bayern de Múnich por incorporar al jugador, por lo que ambas partes quisieron tratar su situación de forma directa.

La reunión se desarrolló en un clima de normalidad, ante el deseo de ambas partes de mantener una comunicación directa y evitar cualquier interpretación errónea que pudieran provocar las informaciones difundidas en los últimos días sobre el futuro del jugador.

El interés del Bayern de Múnich por fichar a Dani Olmo viene de lejos, ya que Max Eberl, director deportivo del club bávaro, es uno de los principales admiradores de las cualidades del jugador y ya intentó incorporarlo cuando el internacional español militaba en las filas del Dinamo de Zagreb, mientras Eberl ocupaba el cargo de director deportivo del Borussia Mönchengladbach.

La admiración de Eberl por el potencial de Olmo se ha mantenido a lo largo de los últimos años, lo que explica que el Bayern de Múnich siga de cerca la situación del jugador.

A ello se suma la posible salida de Michael Olise y Jamal Musiala del conjunto alemán, ya que su eventual marcha podría llevar al Bayern de Múnich a buscar alternativas para reforzar su línea ofensiva.

Aun así, hasta el momento no existe ninguna oferta oficial por Dani Olmo, ni se espera que llegue una propuesta en un futuro próximo.

Su salida, un escenario muy improbable

Pese al interés del Bayern de Múnich, las negociaciones no han comenzado entre ambas partes y la salida de Olmo del Barcelona parece un escenario muy improbable en estos momentos.

El club catalán solo se plantearía estudiar la posibilidad de que el jugador se marche si recibiera una oferta económica enorme.

Pero más allá del aspecto económico, hay otro factor decisivo: el deseo de Dani Olmo de no abandonar el Barcelona, ya que aspira a continuar su trayectoria con el equipo y a conquistar el lugar que cree que puede ocupar en el once del técnico Hansi Flick.

No hay que olvidar que el nombre de Dani Olmo estuvo vinculado a un traspaso al Barcelona durante cuatro o cinco mercados de verano consecutivos, pues el jugador nunca ocultó su deseo de regresar al club en el que se formó, aunque no pudo cumplir ese objetivo hasta la llegada de Deco, uno de los grandes impulsores de la operación.

Y después de tantos años esperando la oportunidad de vestir la camiseta blaugrana, Olmo no piensa renunciar a su sueño tan rápido; su objetivo es seguir en el Barcelona y luchar por asentarse en el equipo.

Por su parte, los dirigentes del Barcelona saben perfectamente que el jugador no quiere marcharse del club de sus sueños, un mensaje que ha contribuido a despejar cualquier duda que pudieran haber generado las informaciones sobre el interés del Bayern de Múnich en contar con sus servicios.

Olmo lucha por el once titular

Dani Olmo aspira a sentirse importante dentro del equipo y a tener un papel destacado en la plantilla y, aunque le habría gustado disputar más minutos al inicio de la presente temporada, afronta su situación actual con una clara voluntad de ganar más espacio en los planes de Hansi Flick.

La reunión también sirvió para intercambiar puntos de vista sobre la participación del jugador hasta ahora y las expectativas de su futuro con el equipo, especialmente después del excelente nivel que ofreció en el Mundial.

Desde el lado del Barcelona, el mensaje fue tranquilizador, con la confirmación de la confianza en las cualidades y el potencial del futbolista, ya que la dirección deportiva conoce bien su nivel y considera que cuenta con las condiciones técnicas suficientes para convertirse en un elemento importante del equipo.

Los responsables del club subrayaron la importancia de afrontar la etapa actual con paciencia, convencidos de que Olmo tendrá oportunidades para demostrar sus capacidades y reforzar su posición en los planes de Flick a medida que avance la temporada.

De este modo, el encuentro permitió a ambas partes aclarar sus posturas y disipar cualquier posible malentendido, ya que el Barcelona no planea desprenderse del jugador y Dani Olmo tampoco tiene intención de buscar una salida del club.

Y pese al interés del Bayern de Múnich, no hay ninguna operación en marcha en este momento, mientras la prioridad del jugador sigue siendo hacerse con un puesto importante en las filas del Barcelona.



