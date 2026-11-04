El canal de Real Madrid abrió fuego contra Javier Tebas, presidente de la Liga española, por la fecha del próximo partido del conjunto merengue ante el Valencia, al considerar que el calendario anunciado coloca a los jugadores de José Mourinho en unas condiciones carentes de lógica, en comparación con el resto de los clubes españoles que participan en la Liga de Campeones de Europa.

El ataque llegó durante el estudio analítico del canal del club, antes del enfrentamiento ante el AEK de Atenas griego, donde el informe previo emitido en el canal reveló el malestar del Real Madrid por disputar el partido de Liga el sábado 7 de noviembre, tras medirse al equipo griego a domicilio la noche del miércoles 4 de noviembre, en la Liga de Campeones de Europa.

74 horas entre Atenas y Valencia

El presentador dijo en el informe del canal del Real Madrid: "No tiene lógica que el Real Madrid juegue el sábado después de haberse visto obligado a disputar un partido en la Liga de Campeones de Europa hoy. Este partido se ha visto afectado por las decisiones de Tebas, que nos trata como si fuéramos de Lituania".

El tiempo entre el inicio de los partidos del Real Madrid ante el AEK de Atenas y el Valencia es de unas 74 horas y 15 minutos, pero la objeción madridista no tiene que ver únicamente con el margen temporal, sino con las condiciones del desplazamiento europeo y su repercusión en la preparación del equipo para la cita doméstica.

La expedición del Real Madrid realizará un desplazamiento a Grecia, antes de regresar a la capital española, con previsiones de que llegue en las primeras horas de la mañana del jueves, lo que significa que una jornada importante del periodo de preparación se verá afectada por el viaje y la recuperación, antes de medirse al Valencia a domicilio la noche del sábado.

¿Por qué se siente perjudicado el Real Madrid?

La objeción se intensifica al comparar la fecha del partido del Real Madrid con el calendario del resto de los clubes españoles que participan en la Liga de Campeones de Europa.

El Barcelona y el Atlético de Madrid disputaron sus partidos europeos el martes 3 de noviembre, antes de enfrentarse entre sí el domingo 8 de noviembre, mientras que el Villarreal jugó el martes y el Real Betis el miércoles, para después disputar sus partidos de Liga el domingo también.

De este modo, el Real Madrid se convierte en el único equipo español entre los participantes en la Liga de Campeones que disputa su partido doméstico el sábado, pese a haber jugado un encuentro europeo a domicilio el miércoles.

Habría sido posible, según el punto de vista madridista, aplazar el enfrentamiento ante el Valencia al domingo, para dar al equipo un periodo más largo de recuperación y preparación, sobre todo cuando la semana siguiente coincide con el parón internacional y no hay una nueva jornada europea que presione el calendario de partidos.

Pese a ello, la Liga no situó al Real Madrid por debajo del mínimo establecido de descanso entre partidos, ya que el margen temporal supera las 72 horas, pero el club considera que los cálculos temporales no reflejan por completo el efecto del viaje y el desgaste físico sobre los jugadores.